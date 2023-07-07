В Россию привезли самый надежный внедорожник в мире

Этот автомобиль всегда считался как один из самых беспроблемных как в модельной линейке Toyota, так и в целом на рынке. С прошлого года поставки таких машин в РФ сильно затруднены, но так называемым «серым» дилерам все же удается привозить их к нам по параллельному импорту.

Речь, конечно же, идет о Toyota Land Cruiser. Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию начали поступать партии машин 2023 года выпуска, причем как в дизельных, так и бензиновых версиях. Первые оснащаются 3,4-литровым 299-сильным агрегатом, тогда как мощность вторых составляет ни много ни мало 415 «сил».

Кроме того, с рынков ближневосточных стран к нам ввозят «трехсотки» с устаревшим, но хорошо известным своей неубиваемостью 4-литровым мотором мощностью 275 лошадиных сил. Во всех случаях силовым агрегатам ассистирует автоматическая коробка передач.

Внедорожник Toyota Land Cruiser интересен тем, что является самым надежным автомобилем в своей категории. Авторитетное агентство iSeeCars оценило уровень его беспроблемности с точки зрения техники в 9,8 баллов из 10 возможных, что на 0,4 балла лучше, чем оказался результат Toyota Sequoia и на целый 1 балл больше, чем оценка Ford Expedition.

Цены на параллельно импортированные «Ленд Крузеры» в Россию начинаются с отметки в 7 миллионов 100 тысяч рублей и доходят до 26 миллионов в версии GR Sport.