В Германии назвали автомобили, которые с трудом проедут 100 тысяч км

Немецкая организация Dekra, активно работающая с местным авторитетным автомобильным изданием Autobild, с 2014 года проверяет надежность машин, тестируя их на протяжении 100 тысяч километров. При достижении этой отметки автомобили переживают процедуру полного разбора.

В зависимости от того, в каком состоянии находятся все детали машины, самой модели выставляются оценки.

Накануне мы публиковали список самых надежных по версии немцев автомобилей, а теперь пришел черед худших по этому показателю.

Наименее надежные автомобили по версии Dekra

16) BMW 540i xDrive (универсал)

Дефектные области: 25;

Рейтинг: 3;

Список поломок этой модели BMW до 100 тысяч км пробега включил в себя выход из строя рулевого управления, неровную работу двигателя, а также обнаруженный в ходе разборки треснувший диск промежуточной опоры карданного вала.

15) Ford Kuga 2.0 TDCi 4×4

Дефектные области: 25;

Рейтинг: 3;

На протяжении 100 тысяч километров кроссовер Ford сталкивался с множеством мелких неисправностей. Так, к примеру, на 39 тысячах километров произошла поломка моторчиков стеклоочистителей, а на 50 тысяч км обнаружилась трещина в картере трансмиссии. При разборке специалистов удивили сильно закоксованные впускные каналы, которые стали причиной снижения мощности к финальной части тестов.

14) Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost

Дефектные области: 27;

Рейтинг: 3;

Проблемой, которая сильно повлияла на итоговую оценку этого универсала Ford, стал ослабленный винт интеркулера. Если бы не этот дефект, то машина получила бы гораздо более высокий балл.

13) Kia Karens 1.7 CDTi

Дефектные области: 29;

Рейтинг: 3-;

Даже в промежуточной отчете после стандартных 100 тысяч километров этот кроссвэн Kia заработал оценку 3 с минусом. В ходе этого отрезка в нем вышли из строя датчики парковки, ступичный подшипник, а также аккумулятор. Кроме того, разобрав машину сервисмены нашли следы ржавчины в ее багажнике.

12) Renault Clio Grandtour TCe 90

Дефектные области: 29;

Рейтинг: 3-;

Поломки до 100 тысяч км: выход из строя SD-карты навигационной системы, мультимедийной системы, сбои в работе трансмиссии, сильный износ материалов салона.

11) Seat Leon 1.6 TDI

Дефектные области: 29;

Рейтинг: 3-;

На пробеге в 80 тысяч км произошла серьезная механическая поломка коробки передач, отмечена сильная коррозия колесных арок и ступиц.

10) Suzuki Vitara S

Дефектных областей: 29;

Рейтинг: 3-;

Множество поломок, требующих обращения в сервис, включая отказ двигателя.

9) Ford Grand C-Max 2.0 TDCi

Дефектных областей: 30;

Рейтинг: 3-;

Проблемы с электроникой, которая затронула навигационную систему, не отображающей картинку. Коррозия штекера управления турбокомпрессором.

8) BMW i3

Дефектных областей: 31;

Рейтинг: 3-;

Некачественный кабель зарядки батареи. Неисправность датчика давления, не позволяющего открыть лючок для заряда тягового аккумулятора.

7) Volkswagen Golf 1.4 TSI

Дефектных областей: 32;

Рейтинг: 3-;

После 100 тысяч километров у «Гольфа» накопилось 12 позиций неисправности. Сбои коснулись работы системы автоматических стеклоподъемников, дисплея, системы старт-стоп и других. Кроме того, передние амортизаторы начали течь, а двойное сцепление роботизированной трансмиссии вышло из строя.

6) Citroen C4 Cactus PureTech 110

Дефектных областей: 34;

Рейтинг: 4+;

Поломки коробки передач и системы зажигания.

5) Chevrolet Orlando LT+2.0 TD

Дефектных областей: 35;

Рейтинг: 4+;

Треснувшие втулки приводного вала. Сильные повреждения 6-диапазонной автоматической трансмиссии.

4) BMW 218i Active Tourer

Дефектных областей: 39;

Рейтинг: 4;

На 36 тысячах километрах пробега в мастерской обнаружили неисправный подшипник коленвала. 3-цилиндровый мотор дважды после запуска попадал в аварийный режим. Вышел из строя диск сцепления.

3) Audi Q3 2.0 TDI quattro

Дефектные области: 42;

Рейтинг: 4-;

На 27 тысячах километров двигатель Q3 несколько раз переходил в аварийный режим из-за неисправности лямбда-зонда. На 51 тысячи км произошла поломка системы рециркуляции отработавших газов, а на 100 тысячах – трансмиссии.

2) Subaru XV 2.0 D

Дефектные области: 44;

Рейтинг: 4-;

Преждевременно вышедшее из строя сцепление, коррозия кромок деталей шасси, дефекты водительского сидения, разболтанная обшивка кресел только малая часть того, что обнаружили немецкие эксперты в этом Subaru за 100 тысяч км пробега.

1) Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Дефектные области: 52;

Рейтинг: 5;

Ослабленный болт крепления натяжителя ремня ГРМ привел к повреждению двигателя незадолго до преодоления им отметки в 100 тысяч километров пробега. Кроме того, дважды были проблемы с механизмами рулевого управления и потерей охлаждающей жидкости.