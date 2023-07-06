Эти автомобили считаются самыми надежными в Германии: ТОП-10

Немецкая экспертная организация Dekra провела серию тестов, отобрав 10 автомобилей на которые можно положиться. Надежность вошедших в список самых крепких автомобилей в Германии оценивалась в ходе их испытаний на протяжении 100 тысяч километров и последующего разбора до последнего винтика.

Сам тест для каждого автомобиля длился от 1 до 3 лет. Водители-испытатели записывают в журнал каждую поломку, неисправность или незапланированный визит в сервис, что сильно влияет на итоговую оценку.

По достижении отметки в 100 тысяч километров пробега машина направляется прямиком на «разборку», которая отлично демонстририрует многие скрытые для глаз неисправности.

1 место: Audi A3 Sportback g-tron

Дефектные области: 0;

Рейтинг: 1+;

Как отмечают эксперты, эта Audi блистала в тесте, развеяв все предубеждения о том, что автомобили, работающие на сжатом природном газе, ненадежны. Итог – после 100 тысяч километров ни одной поломки. Финальный осмотр после тщательного разбора также не выявил ничего криминального.

2 место: BMW Z4

Дефектные области: 2;

Рейтинг – 1;

За время испытаний на выносливость этому BMW ни разу не пришлось совершать незапланированный визит в мастерскую. И даже полный разбор машины не вывил никаких серьёзных дефектов или значительного износа деталей.

3 место: Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic

Дефектные области: 2;

Рейтинг: 1;

Единственной претензией к этому универсалу стала поломка датчика парковки, который выдавал информацию об ошибках. Но происходить это стало только на отметке свыше 100 тысяч километров.

4 место: Seat Ateca 1.4 Eco TSI

Дефектные области: 2;

Рейтинг: 1;

После длительных поездок водители таких «Сеатов» жаловались на боли в спине. И пока это единственная проблема, которая затронула этот кроссовер. Он уже достиг отметки в 100 тысяч пробега, но продолжает тест, поскольку ни разу не сломался.

5 место: Audi A4 Avant

Дефектные области: 2;

Рейтинг: 1;

Результаты полной разборки этого универсала Audi после 100 тысяч километров пробега продемонстрировали его отличную надежность. Никаких проблем как в технической, так и интерьерной или других частях обнаружено не было.

6 место: Volkswagen T-Cross

Дефектные области: 2;

Рейтинг: 1;

Этот кроссовер VW проехал 100 тысяч километров без поломок и каких-либо серьезных дефектов. Единственное, что обнаружили в сервисе во время его тотальной разборки, так это наличие легкого коричневого налета на передней и задней осях. Впрочем, им оказалась безвредная поверхностная коррозия, которая никак не влияет на работу подвески. При этом коробка передач и сцепление находились в отличном состоянии.

7 место: Suzuki Swift Sport

Дефектные области: 3;

Рейтинг: 1;

Компактный хэтчбек Suzuki безукоризненно пережил тест на выносливость, однако при разборке в нем обнаружили один дефект. Это (пока) безобидная ржавчина на лонжеронах. Защита от коррозии оказалась недостаточной. Если бы этого дефекта не было, то японец расположился в этом рейтинге гораздо выше.

8 место: Mazda CX-5 Skyactiv-D

Дефектных областей: 3;

Рейтинг: 1;

В случае с «Маздой» на итоговую оценку также повлияла ржавчина, но уже под всевозможными уплотнителями. В остальном же кроссовер показал себя только с лучшей стороны.

9 место: BMW 320D Touring

Дефектных областей: 3;

Рейтинг: 1;

Все минусы, которые обнаружились в этом BMW после 100 тысяч пробега, затрагивали лишь его «косметику».

10 место: Mercedes A220 D

Дефектных областей: 4;

Рейтинг: 1;

Быстрый и комфортный автомобиль, который не продемонстрировал никаких серьезных недостатков. Единственное, что не понравилось экспертам, так это его низкий клиренс, приводящий к повреждениям нижних частей бамперов и порогов.