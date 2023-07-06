Эти автомобили считаются самыми надежными в Германии: ТОП-10

Немецкая экспертная организация Dekra провела серию тестов, отобрав 10 автомобилей на которые можно положиться. Надежность вошедших в список самых крепких автомобилей в Германии оценивалась в ходе их испытаний на протяжении 100 тысяч километров и последующего разбора до последнего винтика.
Сам тест для каждого автомобиля длился от 1 до 3 лет. Водители-испытатели записывают в журнал каждую поломку, неисправность или незапланированный визит в сервис, что сильно влияет на итоговую оценку.
По достижении отметки в 100 тысяч километров пробега машина направляется прямиком на «разборку», которая отлично демонстририрует многие скрытые для глаз неисправности.
1 место: Audi A3 Sportback g-tron
Дефектные области: 0;
Рейтинг: 1+;
Как отмечают эксперты, эта Audi блистала в тесте, развеяв все предубеждения о том, что автомобили, работающие на сжатом природном газе, ненадежны. Итог – после 100 тысяч километров ни одной поломки. Финальный осмотр после тщательного разбора также не выявил ничего криминального.
2 место: BMW Z4
Дефектные области: 2;
Рейтинг – 1;
За время испытаний на выносливость этому BMW ни разу не пришлось совершать незапланированный визит в мастерскую. И даже полный разбор машины не вывил никаких серьёзных дефектов или значительного износа деталей.
3 место: Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic
Дефектные области: 2;
Рейтинг: 1;
Единственной претензией к этому универсалу стала поломка датчика парковки, который выдавал информацию об ошибках. Но происходить это стало только на отметке свыше 100 тысяч километров.
4 место: Seat Ateca 1.4 Eco TSI
Дефектные области: 2;
Рейтинг: 1;
После длительных поездок водители таких «Сеатов» жаловались на боли в спине. И пока это единственная проблема, которая затронула этот кроссовер. Он уже достиг отметки в 100 тысяч пробега, но продолжает тест, поскольку ни разу не сломался.
5 место: Audi A4 Avant
Дефектные области: 2;
Рейтинг: 1;
Результаты полной разборки этого универсала Audi после 100 тысяч километров пробега продемонстрировали его отличную надежность. Никаких проблем как в технической, так и интерьерной или других частях обнаружено не было.
6 место: Volkswagen T-Cross
Дефектные области: 2;
Рейтинг: 1;
Этот кроссовер VW проехал 100 тысяч километров без поломок и каких-либо серьезных дефектов. Единственное, что обнаружили в сервисе во время его тотальной разборки, так это наличие легкого коричневого налета на передней и задней осях. Впрочем, им оказалась безвредная поверхностная коррозия, которая никак не влияет на работу подвески. При этом коробка передач и сцепление находились в отличном состоянии.
7 место: Suzuki Swift Sport
Дефектные области: 3;
Рейтинг: 1;
Компактный хэтчбек Suzuki безукоризненно пережил тест на выносливость, однако при разборке в нем обнаружили один дефект. Это (пока) безобидная ржавчина на лонжеронах. Защита от коррозии оказалась недостаточной. Если бы этого дефекта не было, то японец расположился в этом рейтинге гораздо выше.
8 место: Mazda CX-5 Skyactiv-D
Дефектных областей: 3;
Рейтинг: 1;
В случае с «Маздой» на итоговую оценку также повлияла ржавчина, но уже под всевозможными уплотнителями. В остальном же кроссовер показал себя только с лучшей стороны.
9 место: BMW 320D Touring
Дефектных областей: 3;
Рейтинг: 1;
Все минусы, которые обнаружились в этом BMW после 100 тысяч пробега, затрагивали лишь его «косметику».
10 место: Mercedes A220 D
Дефектных областей: 4;
Рейтинг: 1;
Быстрый и комфортный автомобиль, который не продемонстрировал никаких серьезных недостатков. Единственное, что не понравилось экспертам, так это его низкий клиренс, приводящий к повреждениям нижних частей бамперов и порогов.