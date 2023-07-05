В Россию привезли самый надежный среднеразмерный седан в мире

Долгие годы автомобили Honda считались образцовыми с точки зрения надежности. Никуда не делось это качество и в современных машинах японской компании, однако в последнее время купить их в России было крайне проблематично. «Хонда» приняла решение об уходе с нашего рынка еще задолго до хорошо известных всем февральских событий, но вернулась благодаря стараниям «серых» дилеров. Да еще с каким автомобилем…

Речь идет о седане Honda Accord, который считается самой беспроблемной 4-дверкой на мировом рынке. Согласно исследованию авторитетного зарубежного издания «iSeeCars», этой модели «Хонды» досталась оценка в 9 баллов из 10 возможных, что является лучшим показателем в классе.

Разумеется, сам автопроизводитель о появлении Accord в России не в курсе и никоим образом в поставках таких автомобилей не участвует. Машины ввозят к нам из Китая, где только недавно начались их продажи в новом поколении.

Это седаны 2023 года выпуска, оснащённые полуторалитровым бензиновым турбомотором, выдающим 192 лошадиные силы (260 Нм). В качестве трансмиссии в них используется вариатор.

Их длина составляет 4971 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1450 мм, а размер колесной базы равен 2830 мм.

Впрочем, стоят новые «Аккорды» у нас гораздо дороже, чем там, откуда их ввозят. «Серые» дилеры просят за такие седаны от 4 миллионов 340 тысяч рублей, что почти в 2 раза дороже, чем стоит бестселлер этого класса Toyota Camry.