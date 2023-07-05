Hyundai возродит внедорожник Galloper: первые изображения

В прошлом году в Сети активно начали ходить слухи о планах корейского автопроизводителя Hyundai возродить внедорожник Galloper. Эта модель увидела свет в 1991 году, став чем-то вроде ответа SsangYong Korando. Машина показала себя как отличный «проходимец», а также зарекомендовала себя как надежная и недорогая.

В 2004 году в модельном ряду ее заменил более современный Hyundai Terracan. Впрочем, спустя почти 20 лет Galloper может вернуться в модельную линейку компании, но уже не в том виде, в каком продавался раньше.

Как пишет издание «The KCB», как и в случае с концептом Grandeur Heritage, который послужил источником вдохновления для седьмого поколения популярной модели Grandeur, готовящийся к премьере прототип Galloper Heritage может стать прообразом для современного серийного автомобиля.

Подробностей о нем пока нет, но корейский независимый дизайнер уже подготовил визуализацию такого проекта. Судя по изображениям, это будет уже не большой внедорожник, а компактный кроссовер, который к тому же может оказаться еще и полностью электрическим.

Машине должен достаться стиль современных моделей Hyundai, включая H-образные дневные ходовые огни, узкая радиаторная решетка, широкий пластиковый обвес по периметру кузова и вертикальные задние фонари.

Сроки дебюта возрожденного Hyundai Galloper пока не раскрываются, но не исключено, что машину в виде концепта представят уже в ближайшие годы.