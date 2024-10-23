Опубликованы изображения Hyundai Creta-пикапа

Гамма моделей корейского автопроизводителя Hyundai включает в себя такое количество кроссоверов, что уследить за ними бывает непросто. Но особняком среди всех них стоит безоговорочный бестселлер Creta, который продается на многих рынках и долгое время был самым популярным SUV в России.

«Паркетник» уже достиг своего второго поколения, выпущенного на рынок в 2019 году. И основным рынком его сбыта сейчас считается Латинская Америка, где покупатели не прочь приобретать пикапы.

К примеру, Renault предлагал там модель Oroch, построенную на базе Duster. Что, если в Hyundai решатся использовать эту идею в отношении модели Creta на днях поразмыслил дизайнер из Бразилии Клебер Сильва, известный в соцсетях как «KDesign AG».

Художник опубликовал изображения Creta-пикапа, дизайн которого повторяет обычный кроссовер вплоть до задней стойки кузова. Все, что расположено за ней, отведено под открытый отсек, в котором можно перевозить малогабаритные грузы.

Что интересно, автор рендеров сумел сохранить в экстерьере пикапа «Креты» даже ее оригинальные задние фонари, выполненные в форме единого блока, под которыми расположил выштамповку с названием модели – «CRETA».

В подкапотное пространство получившегося виртуального концепта художник установил 1,6-литровый турбомотор, выдающий почти 200 лошадиных сил.

Напомним, в 2016 году Hyundai представил концепт-пикапа Creta STC. Машина оказалась на 38 см длиннее оригинального кроссовера, а также могла похвастать прибавкой к колесной базе в 21 сантиметр. Считалось, что прототип трансформируется в городской «утилитарник», но автомобиль так и не увидел свет, а вместо него в продажу поступил более крупный пикап Hyundai Santa Cruz.