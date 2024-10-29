Обновленный седан Ioniq 6 – первые изображения

Электрическая 4-дверка средних размеров Ioniq 6 появилась в линейке моделей Hyundai в 2022 году. Машина оказалась вторым на 100-процентов «батарейным» автомобилем компании, расположившись рядом с хэтчбеком Ioniq 5. Уникальной особенностью «шестерки» стал собственный дизайн, в котором не было отсылок к другим моделям компании. Но с обновлением Ioniq 6 имеет высокие шансы по крайней мере внешне оказаться ближе к своим сородичам.
Дизайнеры студии «NYMammoth» выложили в Сеть собственное видение экстерьера рестайлинговой «шестерки». Изображения доказывают, что переднюю часть седана ждет глобальное преображение.
Первое, на что можно обратить внимание на неофициальных картинках, так это на другую оптику. Вместо крупных блоков основного света теперь установлены двухуровневые фары. Верхняя часть в виде узкой горизонтальной линии будет работать в качестве светодиодных дневных ходовых огней, а нижний кластер задействуют под головное освещение, как в новой Hyundai Sonata.
Другие перемены в оформлении «передка» Ioniq 6 должны включить в себя более сложный по конструкции передний бампер, который обзаведется выкрашенными в серебристый цвет отдельными деталями.
Технические изменения в проекте пока не разглашаются. Тем не менее корейские журналисты ждут, что с обновлением «шестерка» обзаведется увеличенной емкостью аккумулятора, чем обеспечит один из самых высоких показателей дальнобойности на одном заряде в сегменте.
Нынешний седан комплектуется батареей на 77,4 кВт/ч и способен проезжать без подзарядки свыше 600 километров. В случае, если реформенной модели достанется аккумулятор на 84 кВт/ч, эту цифру получится увеличить примерно на 100 км.
Официальная премьера обновленного Hyundai Ioniq 6 состоится в 2025 году.