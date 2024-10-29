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Обновленный седан Ioniq 6 – первые изображения

Его премьеру ждут уже в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
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Электрическая 4-дверка средних размеров Ioniq 6 появилась в линейке моделей Hyundai в 2022 году. Машина оказалась вторым на 100-процентов «батарейным» автомобилем компании, расположившись рядом с хэтчбеком Ioniq 5. Уникальной особенностью «шестерки» стал собственный дизайн, в котором не было отсылок к другим моделям компании. Но с обновлением Ioniq 6 имеет высокие шансы по крайней мере внешне оказаться ближе к своим сородичам.

Дизайнеры студии «NYMammoth» выложили в Сеть собственное видение экстерьера рестайлинговой «шестерки». Изображения доказывают, что переднюю часть седана ждет глобальное преображение.

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Слева – актуальный седан Ioniq 6, справа – рендер обновленной 4-дверки. Фото: NYMammoth

Первое, на что можно обратить внимание на неофициальных картинках, так это на другую оптику. Вместо крупных блоков основного света теперь установлены двухуровневые фары. Верхняя часть в виде узкой горизонтальной линии будет работать в качестве светодиодных дневных ходовых огней, а нижний кластер задействуют под головное освещение, как в новой Hyundai Sonata.

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Другие перемены в оформлении «передка» Ioniq 6 должны включить в себя более сложный по конструкции передний бампер, который обзаведется выкрашенными в серебристый цвет отдельными деталями. 

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Обновленный седан Ioniq 6. Фото: NYMammoth

Технические изменения в проекте пока не разглашаются. Тем не менее корейские журналисты ждут, что с обновлением «шестерка» обзаведется увеличенной емкостью аккумулятора, чем обеспечит один из самых высоких показателей дальнобойности на одном заряде в сегменте.

Нынешний седан комплектуется батареей на 77,4 кВт/ч и способен проезжать без подзарядки свыше 600 километров. В случае, если реформенной модели достанется аккумулятор на 84 кВт/ч, эту цифру получится увеличить примерно на 100 км. 

Официальная премьера обновленного Hyundai Ioniq 6 состоится в 2025 году. 

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Фото:NY Mammoth

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