В Россию начали ввозить замену Tesla от Chevrolet

Компания Chevrolet остановила поставки своих автомобилей в Россию еще в прошлом году, однако некоторые модели этой марки продолжают поступать на наш рынок благодаря параллельному импорту.

Причем иногда их ввозят не из соседнего Узбекистана и Казахстана, где налажено их производство, а из Китая.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, российский авторынок пополнился новым электрическим кроссовером, который по своим характеристикам и цене способен навязать серьезную конкуренцию другому американскому электромобилю – Tesla Model Y.

Речь идет о «паркетнике» Chevrolet Menlo. Название этой модели незнакомо не только россиянам, но и жителям большинства стран, поскольку кроссовер был создан специально для Китая. Именно оттуда теперь его ввозят в РФ так называемые «серые» дилеры.

Длина Menlo составляет 4665 мм, ширина – 1818 мм, высота – 1538 мм, а размер колесной базы равен 2660 мм. Таким образом, он относится к классу среднеразмерных SUV.

В Россию такие «паркетники» поступают в «топовых» комплектациях, оснащенных электромотором на 130 кВт (177 лошадиных сил). Их запас хода на одном заряде составляет 518 километров. Привод – передний.

Цены на Chevrolet Menlo в России начинаются с отметки в 2 миллиона 580 тысяч рублей, что почти в три раза дешевле, чем сейчас у нас просят за Tesla Model Y.