В России появилась замена Vesta, Solaris и Rio от Toyota с неубиваемой трансмиссией

Несколько лет назад Toyota собиралась вывести эту модель в продажу на нашем рынке и даже запатентовала ее дизайн, но сбыться этим планам было не суждено. Впрочем, бюджетная 4-дверка все же смогла добраться до России, правда без официального участия в этом автопроизводителя.

В РФ начали поступать седаны Toyota Vios 2023 года выпуска. Эти автомобили относятся к тому же сегменту, что и популярные Hyundai Solaris, а также Kia Rio.

Длина «Виусов» составляет 4410 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1475 мм, а колесная база равна 2550 мм. Для сравнения, это плюс-минус те же габариты, что и у корейских бестселлеров.

Изначально Vios проектировался для рынков развивающихся стран, таких как Индия и Филиппины, но впоследствии добрался и до Китая. Именно оттуда сейчас эти седаны Toyota ввозят в Россию по параллельному импорту.

Такие 4-дверки комплектуются бензиновым полуторалитровым «атмосферником», выдающим 109 лошадиных сил.

Связку ему может составлять как «механика», так и 4-диапазонный «автомат», но в РФ поступают машины исключительно с классической гидротрансформаторной КПП, которая за десятилетия зарекомендовала себя без преувеличения как поистине «неубиваемая». При должном обслуживании ее ресурс способен переваливать за отметку в 500 тысяч км.

Что касается цен, то за аналог Vesta, Solaris и Rio от Toyota параллельные импортеры просят от 1 миллиона 490 тысяч рублей.