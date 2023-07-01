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В Россию ввезли супервместительную гранд-версию Hyundai Creta

Он стоит дороже 3 миллионов рублей и носит приставку Grand

Текст: Алексей Шмидт
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Дебют удлиненной версии бестселлера Hyundai в сегменте SUV датирован 2021-м годом. Первыми такие машины получили жители Индии, а затем они добрались до Мексики и рынка ЮАР. А теперь этот кроссовер в единственном экземпляре появился в России.

Речь идет о модели Hyundai Grand Creta. Как выяснил Daily-Motor.Ru, машину ввез «на пробу» один из дилеров, занимающихся поставкой автомобилей по параллельному импорту. Учитывая, что это автомобиль индийской сборки (других попросту нет), у него правостороннее расположение руля и педалей.

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Главная «фишка» большой версии Creta заключает в том, что внутри нее располагается не два ряда сидений, как мы все привыкли, а сразу три. 

Уместить в салоне компактного кроссовера до семи человек удалось за счет растяжения его колесной базы на 15 см, а также увеличения крыши и заднего веса на 4 и 5 см соответственно. Но даже этих изменений не хватило для того, чтобы не жертвовать для третьего ряда объемом багажника. Он сократился почти в два с половиной раза – до 180 литров. 

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В список оснащения Grand Creta, ввезенного в Россию, входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, 6 подушек безопасности, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, камера заднего вида, «круиз» и отделка салона из искусственной кожи.

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В качестве двигателя используется 159-сильный бензиновый атмосферник (191 Нм), сочетающийся с 6-диапазонным «автоматом». Привод – передний.

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Что касается цены, то за праворульный 7-местный вариант Creta дилер просит 3 миллиона 500 тысяч рублей. Это почти на 1 миллион 200 тысяч рублей дороже, чем у нас стоят параллельно импортированные леворульные 5-местные «Креты». 

Источник:Daily-Motor.Ru

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