Показан самый низкий автомобиль в мире: его создали из Fiat Panda

Это отнюдь не галлюцинация, и даже не какой-то рендеринг, созданный искусственным интеллектом. Авторами этой машины, которую уже называют самым низким автомобилем в мире, оказались блогеры с YouTube-канала «Carmagheddon».

В основу проекта лег Fiat Panda, найденный на одной из свалок в США. Его кузов разрезали чуть ниже верхней дверной петли, оставив только окна, стойки,крышу и капот.

Конструкцию было решено усилить коробчатой рамой, а углы капота дополнить роликами.

Утверждается, что дорожный просвет этой машины составляет всего 1,2-дюйма или около 30,4 мм – ровно столько, чтобы не цепляться за крышки люков. Для сравнения, официально самый низкий автомобиль в мире под названием Flatmobile, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, обладает клиренсом в 48,3 мм, что на 18 мм больше, чем у этой гаражной разработки.

Что касается техники, то она в этом проекте реализована посредством 2-тактного двигателя, ведь места под оригинальный мотор и трансмиссию в машине больше не осталось.

Водитель хоть и помещается внутри, но с большим трудом. Управляется машина специальным джойстиком, а обстановку снаружи приходится мониторить через камеру GoPro, передающую картинку на смартфон.

Не исключено, что в ближайшем будущем эта машина будет занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый низкий автомобиль на планете.