ДомойАвтоновости сегодняFiat выпустит новый кроссовер, который отберет покупателей у Duster

Fiat выпустит новый кроссовер, который отберет покупателей у Duster

«Фиат» готовит новейший «паркетник-фастбэк», который появится в 2025 году

Текст: Алиса Шашкова
Снимок экрана 2024 10 02 в 18.16.35

Итальянская марка Fiat, принадлежащая концерну Stellantis, взяла путь на революцию и готовится вернуть позиции, которые у нее за последние годы отобрал бренд Dacia. 

Ближайшей новинкой автопроизводителя станет новая генерация модели Grande Panda, которая должна получить кузов фастбэк и навязать конкуренцию бестселлеру Duster. Журнал «Motor.es» раскрыл подробности об этом проекте, сопроводив их первыми рендерными изображениями новинки.

Источник пишет, что машина станет первым купе-кроссовером Fiat и будет иметь 5 дверей. Кузов автомобиля получит резкие линии, а задняя часть крыши будет скошена по направлению к багажнику. 

Читают на Daily-Motor.Ru
fiat panda fastback 2025 adelanto 2024104359 1727723227 2

Подробностей о технике этой модели пока нет, но ходят слухи, что серийный Grande Panda Fastback будет предлагаться как в гибридной модификации, так и полностью электрической.

Первая известна своим 1,2-литровым бензиновым агрегатом, выдающим в зависимости от выбранной версии 100 или 130 лошадиных сил. Связку ДВС в ней составляет стартер-генератор.

Что касается электрического варианта, то здесь в качестве движущей силы может выступить электромотор на 113 «сил» и батарея, обеспечивающая на одном заряде запас хода до 330 километров. 

Фото:Motor.es

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+