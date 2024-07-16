Один из самых некрасивых автомобилей в мире переродится в симпатичный кроссовер

В далеком 1998 году компания Fiat вывела на рынок минивэн Multipla. Машина получила крайне необычный дизайн, который из-за своей несуразности сразу же причислили к списку самых неудачных в истории автопрома.

Производство автомобиля прекратилось в 2010-м году, но спустя 14 лет Multipla готова вернуться в другом формате и с гораздо более привлекательным внешним видом.

Оригинальный Fiat Multipla

На премьере нового Fiat Grande Panda руководство концерна Stellantis намекнуло, что новая Multipla будет построена на платформе STLA Smart и будет представлять собой вариант городского кроссовера, способного перевозить до семи пассажиров.

Рендер нового Fiat Multipla

Как и его родственник Grande Panda, автомобиль должен получить новый фирменный стиль Fiat, который руководство Stellantis попыталось скрыть за пикселями на первом тизерном изображении.

Официальный тизер нового Fiat Multipla

Технически свежей Multipla предстоит оказаться близким родственником Citroen C3 Aircross и Opel Frontera, унаследовав у них шасси и многие элементы конструкции.

Длина машины, по слухам, составит около 4,4-метров, а список двигателей включит в себя как минимум один электромотор на 113 лошадиных сил (и тяговую батарею с запасом хода в 400 км).

Премьеру новый Fiat Multipla должен справить в 2025 году.