Fiat Giga Panda: новый кроссовер, который поставит Renault Duster в затруднительное положение 

Устаревающий модельный ряд итальянского автопроизводителя Fiat вот-вот протерпит одну из самых амбициозных революций в своей истории. Речь идет о модели Panda, которая в новом поколении трансформируется в кроссовер. Но у этого автомобиля будет еще одна версия, которая удивит вместительностью и получит название Giga Panda. Чего ждать от дизайна этой модели рассказали и показали дизайнеры испанского портала «Motor.es».

В качестве прообраза для будущего конкурента Renault Duster художники использовали хэтчбек Grande Panda, представленный в начале лета 2024 года, хотя сбоку машина на изображении скопировала такие модели Stellantis как Citroen C3 Aircross и Opel Frontera.

Спереди автомобиль щеголяет авангардной оптикой с пиксельным рисунком, а также закрытой решеткой радиатора и прямоугольными линиями бампера. Колесные арки машины прикрыты глянцевым пластиком, а пороги в целях лучшей сохранности во время эксплуатации отделаны матовым покрытием.

Самая большая Panda за всю свою историю будет иметь длину порядка 4,2-метров, а внутри сможет предложить как пять, так и семь посадочных мест. В первом варианте объем багажника кроссовера превысит 500 литров (у «Дастера» он равен 411-литрам).

Испанские автомобильные издания прочат под капот этой модели 1,2-литровый мотор, дополненный 48-вольтовой технологии MHEV (мягкий гибрид). Его отдача составит порядка 100 лошадиных сил. Альтернативой станет полностью электрическая силовая установка на 113 л.с., обеспечивающая модели запас хода чуть больше 400 километров на одном заряде.

В продажу новинка Fiat поступит до конца 2025 года.