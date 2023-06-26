В Россию ввозят самый надежный среднеразмерный седан в мире

Эта 4-дверка всегда считалась одним из самых беспроблемных автомобилей как в линейке Toyota, так и на мировом рынке. Несмотря на то, что последние модельные годы несколько пошатнули позиции Camry, она по-прежнему остается самым надежным среднеразмерным седаном в мире. А с недавних пор такие машины начали ввозить в Россию по параллельному импорту, хотя раньше их собирали у нас на заводе в Санкт-Петербурге.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, проанализировавшему предложения дилеров на крупнейших российских классифайдах, на наш рынок поступают автомобили 2023 года выпуска, ввезенные без участия самого автопроизводителя.

В качестве двигателя в них задействован 2,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 200 лошадиных сил и 243 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». Привод – передний.

С места до первой «сотни» японские 4-дверки разгоняются за 8,7-секунды, а их «максималка» ограничена на отметке в 210 километров в час.

Toyota Camry 2023 года выпуска интересна еще и тем, что является самым надежным автомобилем в своем сегменте. Как пишет американское аналитическое агентство «J.D. Power», оценка модели в этом компоненте составляет 84 балла из 100 возможных, что является лучшим показателем в классе.

В России за самый надежный среднеразмерный седан в мире, ввезенный по параллельной схеме, просят от 2 миллионов до 5 миллионов 220 тысяч рублей в зависимости от оснащения и жадности самого импортера.