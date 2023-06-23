Новые Toyota Alphard и Vellfire получили собственные варианты тюнинга от Modellista 

Придворное тюнинг-ателье Toyota под названием Modellista анонсировало пакеты доработок для только-только представленных минивэнов Alphard и Vellfire. Как и полагается для подобного вида модернизации, она затрагивает исключительно их внешний облик.

Первый набор получил название Real Dignity Style и включает в себя переднюю «губу», боковые юбки, подсвечивающийся спойлер сзади и накладки на патрубки выхлопа, а также 20-дюймовые колесные диски WingDancer XVII. Но их предложат только в качестве опции.

Альтернативный вариант – Garnish Style. Этот комплект обладает помимо хромированных молдингов, подчеркивающих оконные линии, другим капотом, дверьми, крыльями и наружными зеркалами.

Более спортивному близнецу Alphard с именем Vellfire также досталось сразу два набора доработок внешнего облика.

Первый из них назвали Beast Razor Style. В его оснащение входят те же самые детали, что и в случае с обычным минивэном в версии Real Dignity Style («губа» переднего бампера, боковые юбки, спойлер с подсветкой и глушитель), но более подходящие его динамичному характеру.

Что касается второго комплекта, то он повторяет аналогичный в Alphard, но также с собственными стилевыми изменениями.

Цены на пакеты доработок для новых минивэнов Toyota пока не раскрываются.