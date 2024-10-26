Brabus представил единственный в своем роде SL63 Shooting Break

Компания Brabus в очередной раз превзошла саму себя, создав изготовленный на заказ Mercedes-AMG SL63 Shooting Brake. Этот уникальный автомобиль сочетает в себе элегантность стреляющего тормоза с необузданной мощью высокопроизводительного спорткара.

Наиболее примечательной особенностью уникального творения тюнеров стал его кузов из углеродного волокна. Brabus полностью преобразил элегантный силуэт родстера SL63 в более практичный и агрессивный Shooting Brake.

Удлиненная линия крыши и характерная задняя часть придали автомобилю уникальный внешний вид, а также улучшили его практичность.

Под капотом Brabus раскрыл весь потенциал гибридной силовой установки SL63. Привычный 4-литровый мотор V8 с турбиной теперь имеет рабочий объем 4,5-литра и настроен на выдачу 800 лошадиных сил, а электромотор добавляет к ним еще 200 «скакунов».

Комбинация «лошадей» дает машине возможность достигать отметки в 100 км/ч при старте с места менее, чем за 2,8-секунды, а также развивать «максималке» в 320 километров в час.

Интерьер Brabus SL Shooting Brake впечатляет не меньше, чем характеристики, сочетая в себе углеродное волокно, алькантару и кожу.

Сиденья автомобиля обтянуты кожей с белой контрастной строчкой, а салон украшен синей подсветкой.

В компании не озвучили цену и сколько единиц будет сделано из модели, но судя по той работе, которая была проведена с моделью, машину выпустят в единичном экземпляре и продадут по баснословной цене.