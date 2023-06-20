Американцы назвали самый неубиваемый седан с ценой до 10 тысяч долларов

Высокая инфляция заставляет многих американцев подыскивать относительно недорогие (до 10 тысяч долларов), но при этом надежные подержанные автомобили. Какой именно из них максимально подходит под эти параметры рассказали журналисты местного издания «US News». В своем анализе они опирались на исследование авторитетного агентства «J.D. Power».

Как утверждают заокеанские СМИ, лучшим выбором для местных покупателей в бюджете до 10 тысяч долларов (примерно 840 тысяч рублей по текущему курсу) является корейская 4-дверка Hyundai Sonata 2013 года выпуска.

Аналитики присвоили этому седану оценку в 84 балла из 100 возможных за надежность, а также похвалили ее за наличие в некоторых комплектациях подогрева передних сидений, системы Bluetooth, USB-портов и 2-зонного климат-контроля.

Кроме того, как утверждает американская автомобильная пресса, этот подержанный седан Hyundai отличается хорошими ходовыми качествами и обеспечивает высокий уровень комфорта даже несмотря на свой умеренно шумный двигатель.

Впрочем, в любой бочке меда всегда найдется и ложка дегтя. «Сонаты» этого модельного года попадали под несколько отзывных кампаний, касающихся неожиданных сбоев в работе их автоматической трансмиссии.

Кроме того, в исследовании NHTSA (Национальное управление безопасность дорожного движения) машина не может похвастать высокой оценкой с точки зрения безопасности из-за плохо спроектированной передней части кузова, не обеспечивающей должную обзорность.

Hyundai Sonata сейчас предложена и на вторичном рынке России, где за машины 2013 года выпуска просят от 880 тысяч до 1 миллиона 645 тысяч рублей.