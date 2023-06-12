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В Россию начали ввозить новый большой и очень высокий внедорожник Nissan

Его клиренс равен целым 27 сантиметрам 

Текст: Алексей Шмидт
2023 nissan armada side window deflectors

С 2015 года этот внедорожник предложен покупателям в США как одна из разновидностей глобальной модели Nissan Patrol. В 2020-м году автомобиль пережил обновление, в ходе которого машину постарались дистанцировать от исходника, чтобы она не создавала ему внутреннюю конкуренцию.

Речь идет о внедорожнике Nissan Armada. Такие автомобили с недавних пор ввозят на российский рынок «серые» дилеры. Это машины с безальтернативным 5,6-литровым V8 мощностью 406 лошадиных сил и 560 Нм, работающие в паре с 7-скоростным «автоматом» и полным приводом. Цены на них стартуют с отметки в 7 миллионов 480 тысяч рублей.

2023 Nissan Armada New

Главные визуальные отличия «Армады» от мирового Patrol заключаются в ее дизайне. Машина обладает собственной радиаторной решеткой с большими черными брусьями, а также иным бампером, обладающим крупной серебристой вставкой. 

В салоне внедорожник выделяется на фоне «Патрола» классической компоновкой передней панели с отдельно стоящим дисплеем мультимедийной системы, аналоговой комбинацией приборов и традиционным блоком управления климатом с кнопками и вращающимися рукоятками.

Nissan Armada 2023 5

Длина вездехода равна 5306 мм, ширина – 2029 мм, высота – 1925 мм. Размер колесной базы составляет 3076 мм. 

А благодаря клиренсу в 27 см «Армада» и системе полного привода с муфой и «понижайкой» эта модель Nissan способна демонстрировать выдающиеся показатели на бездорожье. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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