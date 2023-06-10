5 популярных автомобилей, прогнувшихся перед модой на кроссоверы

За последние 10 лет сегмент кроссоверов стал очень популярен как на мировом, так и на российском рынке. Чаще всего покупатели предпочитают автомобили с высокой посадкой и большим дорожным просветом, причем порой даже без системы полного привода.

Автопроизводители активно реагируют на этот спрос выпуская все новые и новые модели. И иногда для них задействуют имена знаменитых автомобилей, которые ранее не входили в сегмент SUV.

Ford Puma

Дебютировавший в 1997 году как переднеприводное 2-дверное купе автомобиль выпускался в таком виде вплоть до 2002 года, но в 2019-м году было принято решение подготовить следующее поколение «Пумы», причем уже в новом для этой модели классе – кроссоверов.

Сейчас у нее есть даже производительная версия ST, в которой можно рассчитывать на мощность до 200 лошадиных сил.

Citroen C5

Французский седан и впоследствии универсал увидел свет в 2001 году, успешно пережив смену нескольких поколений прежде чем в «Ситроен» решили, что пора изменить его концепцию.

В 2021 году дебютировал кроссовер с индексом C5X, который представлял собой приподнятый универсал с покатой линией крыши, воплощающим в себе всё, что сейчас интересно покупателям.

Renault Espace

Еще один представитель реформаторского общества, но уже от Renault. Модель Espace была представлена в далеком 1984 году и предлагалась исключительно как 7-местный фургон.

Впрочем, мода на такие автомобили давно и безвозвратно прошла, так что французы решили сменить форм-фактор модели, переведя ее в сегмент SUV. За основу был взят «паркетник» Austral, которому добавили 21 см в длину и установили дополнительный ряд сидений сзади.

Fiat 600

Легендарный итальянский компактный автомобиль конца 50-х годов прошлого столетия должен возродиться уже в этом году, но не в прежнем облике, а в виде кроссовера, одним из вариантов которого будет полностью электрический «паркетник».

Opel Insignia

Последнее поколение популярного немецкого семейного автомобиля сняли с конвейера всего несколько месяцев назад, но ходят слухи, что это не станет концом имени Insignia. В 2024 году Opel собирается представить новую модель, которая станет представителем популярнейшего сегмента кроссоверов.