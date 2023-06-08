Надежный, комфортный и очень безопасный кроссовер до 2 миллионов рублей: неочевидный вариант

В сегменте новых кроссоверов приобрести что-то более или менее стоящее, обладая бюджетом до 2 миллионов рублей, непросто. Однако на вторичном рынке в эту сумму предложений хоть отбавляй. Какое из них может похвастать не только высоким показателем надежности, но еще и комфортабельным салоном и отменной безопасностью?

По мнению редакции Daily-Motor.Ru, таким вариантом вполне может быть шведский кроссовер Volvo XC60. Дорестайлинговые «паркетники» первого поколения сейчас стоят примерно от 1 миллиона рублей, а в случае с обновленными машинами 2015-2017 годов выпуска их цена подбирается к отметке в 2 миллиона.

XC60 не просто кроссовер, а автомобиль престижной марки. Среднеразмерный вседорожник обладает всеми очевидными преимуществами автомобилей крупнейшего скандинавского автопроизводителя, включая роскошный и просторный салон, а также беспрецедентный уровень безопасности.

Как известно, Volvo очень серьезным образом подходит к этому параметру во всех своих автомобилях и XC60 не стал исключением, получив в краш-тестах Euro NCAP 5 звезд из 5 возможных.

Что касается надежности, то и с ней у шведа все очень неплохо. Впрочем, лучшим вариантом будет выбор машин с дизельным 2,4-литровым мотором, который в отличие от бензиновой версии с роботизированной трансмиссией Getrag работает в связке с 6-диапазонным классическим «автоматом» японской фирмы Aisin.

При должном обслуживании как двигатель, так и коробка передач способны продемонстрировать внушительный ресурс без каких-либо серьезных проблем.

Не стоит ждать подвоха и от качества лакокрасочного покрытия такого кроссовера, а также от его электрической части, подвески и системы полного привода.