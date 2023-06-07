В России появилась мини-версия легендарного внедорожного минивэна Mitsubishi Delica 

Автомобили Mitsubishi Delica хорошо известны российским покупателям даже несмотря на то, что официально на наш рынок никогда не поставлялись. В 90-х годах прошлого столетия такие внедорожные минивэны продемонстрировали, что им не страшно даже отечественное бездорожье, а также хорошо показали себя с точки зрения надежности.

В 2022 году японцы представили полностью новое видение «Делики», выпустив ее мини-версию.

Как минимум одно объявление о продаже Delica Mini редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе регулярного мониторинга отечественных классифайдов.

Машину ввезли из Японии через порт во Владивостоке. У нее правый руль и 660-кубовый турбомотор, выдающий 64 лошадиные силы. Связку ему составляет стартер-генератор на 2,7 лошадиные силы, вариатор, а также система полного привода, реализованная посредством муфты на задней оси.

Разумеется, ни о каком родстве Delica Mini с теми минивэнами, что продавались в России в 90-х, речи не идет. Более того, этот автомобиль не имеет ничего общего даже с актуальным поколением Delica D5, построенным на базе кроссовера Outlander.

Мини-вариант «Делики» был создан на основе компакт-кара Mitsubishi eK, поэтому копирует практически все его технические решения и даже габариты.

Длина машины равна 3395 мм, ширина – 1475 мм, а высота – 1830 мм. За внедорожные качества автомобиля отвечает система Grip Control, которая через подтормаживание буксующего колеса имитирует работу межколесной блокировки дифференциала.

Один из первых ввезенных в Россию экземпляров Delica Mini оценен в 2 миллиона 430 тысяч рублей.

Для сравнения, в родной Японии этот автомобиль стоит от 1 миллиона 804 до 2 миллионов 238 тысяч 500 иен или 1 миллион 50 – 1 миллион 300 тысяч рублей по текущему курсу.