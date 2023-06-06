Honda представила новый недорогой кроссовер, который бросит вызов Hyundai Creta

В Индии состоялась официальная премьера нового субкомпактного кроссовера Honda, позиционирующегося в качестве конкурента бестселлера Hyundai Creta. Машина получила название Elevate и была построена на платформе бюджетного седана City.

Производством Honda Elevate займется индийский завод компании в Раджастхане, но продавать его будут не только в этой стране, но и за ее пределами. На первых порах кроссовер предложат с неэлектрифицированным бензиновым мотором, но в ближайшем будущем этот список расширится за счет полностью «батарейной» модификации.

Внешне новый бюджетный кроссовер «Хонды» выглядит как модели HR-V и ZR-V, но с более дутыми пропорциями, характерными для недорогих представителей сегмента SUV.

Большая радиаторная решетка подчеркивается широкой хромированной полосой, объединяющей светодиодные фары.

При этом профиль выглядит немного консервативным для современной модели. В глаза сильно бросаются непропорционально маленькие 17-дюймовые колеса, которые не сочетаются с высотой машины.

Зато задняя часть идентифицируется как чистая Honda с L-образными светодиодными задними фонарями и типичной для компании большой задней дверью.

Интерьер Elevate хоть и создан в угоду экономичности, но с оглядкой на более дорогие модели компании. Здесь есть 10,25-дюймовый отдельно стоящий сенсорный дисплей мультимедийной системы, но панель приборов не цифровая, а аналоговая.

Список оснащения кроссовера включает в себя: люк с электроприводом, беспроводную зарядку для смартфона, дополнительные вентиляционные воздуховоды для пассажиров сзади, а также множество отсеков для хранения мелочевки.

Длина Honda Elevate составила 4312 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1650 мм, а размер колесной базы и клиренс оказались равны 2650 мм и 220 мм соответственно. Кроссовер построен на платформе Honda City, а значит под его капот попал тот же мотор, которым комплектуется эта 4-дверка.

Речь идет о полуторалитровом бензиновом силовом агрегате i-VTEC, выдающем 119 лошадиных сил и 145 Нм. Крутящий момент с него передается на переднюю ось через 6-скоростную МКПП или вариатор.

Цены на новинку Honda объявят позднее, но ожидается, что они окажутся на уровне ее конкурентов по сегменту, включая популярный Hyundai Creta.