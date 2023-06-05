Раскрыт надежный и комфортный седан по цене новой Lada Vesta NG

В конце мая «АвтоВАЗ» раскрыл цены на новую Lada Vesta NG. За автомобиль будут просить от 1,2 миллионов рублей. На вторичном рынке за эти деньги можно приобрести немало интересных 4-дверок, одной из которых является Hyundai Sonata 2014 года.

Этот корейский седан хорошо зарекомендовал себя как с точки зрения комфорта, так и надежности.

Американские аналитики из Kelley Blue Book наградили «Сонату» 4,5 баллами из 5 возможных за удобный салон, а сам интерьер машины назвали «произведением искусства».

Кроме того, эти же эксперты положительным образом оценили надежность 2,4-литрового атмосферного мотора Sonata, а также отметили его экономичность, заявив, что в среднем он потребляет около 8,1-литра горючего на 100 км.

Кроме того, Sonata 2014 года выпуска была названа хорошо управляемым автомобилем даже несмотря на то, что она далеко не спорткар.

Что касается общей надежности, то с ней у таких «Сонат» все также оказалось очень и очень неплохо.

Агентство J.D.Power присвоило модели этого года выпуска оценку в 4 балла из 5 за беспроблемность, а сами владельцы оказались еще более щедры, наградив машину максимальными 5 баллами из 5 возможных (опрос по версии Kelley Blue Book).