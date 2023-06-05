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В Китае появился новый VW Polo Sedan, который не доехал до России

В КНР его назвали Volkswagen Lavida Xinrui

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Volkswagen подготовила для рынка Китая полноценную новинку, которая приехала в «Поднебесную» из Бразилии и Индии. Предполагалось, что она доберется и до России, где станет новым Polo Sedan, но в итоге это так и не произошло.

Зато теперь автомобиль стал доступен в КНР, причем там он не только продается, но еще и собирается. 

Машине досталось имя Lavida Xinrui. Ее выпуском займется совместное предприятие SAIC и Volkswagen. Официальная премьера седана намечена на середину июня, но его сборка и прием заказов уже идут полным ходом.  

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Длина Lavida Xinrui составит 4561 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1494 мм, а размер колесной базы будет равен 2651 мм. 

Новой для китайского рынка 4-дверке достанется необычная цветовая гамма, в число палитр которой войдет приятный бирюзовый оттенок.

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От бразильско-индийского седана, который продается на этих рынках под названием Virtus, китайская Lavida Xinrui будет отличаться лишь слегка иной радиаторной решеткой и наличием черных вставок в бамперах, а также немного других 16-дюймовых колесных дисков. 

Внутри водителя и пассажиров ожидает классический дизайн Volkswagen с такими системами, как полностью цифровая комбинация приборов, большой дисплей мультимедийной системы, запуск двигателя с кнопки, кондиционер и мультируль. 

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Приводить в движение китайский аналог современного Polo Sedan предстоит полуторалитровому бензиновому 4-цилиндровому атмосферному мотору мощностью 110  лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента, агрегатированному безальтернативной 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

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В перспективе VW Lavida Xinrui имеет шансы приехать и в Россию. Его поставками после старта продаж в Китае могут заняться «серые» дилеры, ввозящие машины на наш рынок по схеме параллельного импорта. 

Источник:MyDrivers

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