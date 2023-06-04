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В Россию начали ввозить очень экономичную замену Lada Granta из Японии

Она стоит даже дешевле, чем «вазовский» бюджетник

Текст: Алексей Шмидт
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Актуальная, девятая генерация этой японской 5-дверки дебютировала в 2021 году, значительно изменившись внешне. Годом спустя ей удалось войти в десятку самых популярных кей-каров в Японии с результатом в 70 тысяч 373 реализованных автомобиля. А теперь ее начали ввозить в Россию. 

Этот хэтчбек – Suzuki Alto. Автомобиль является одной из самых доступных моделей в линейке японского автопроизводителя «Сузуки», а также самым экономичным кей-каром. 

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Согласно информации, опубликованной Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма «страны восходящего солнца», Alto удерживает звание самого непрожорливого кей-кара с расходом горючего всего в 3,88-литра на 100 километров. 

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Как минимум несколько предложений о продаже Suzuki Alto от дилеров редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе мониторинга крупнейших отечественных классифайдов.

Это машины 2022 года выпуска в японской спецификации с правым рулем и 0,7-литровым мотором мощностью 52 лошадиные силы, связку которому составляет бесступенчатый вариатор и передний привод. 

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Напомним, длина Suzuki Alto составляет 3,4-метра, ширина – 1,48-метра, а высота – 1,5-метра. Таким образом, он заметно компактнее «вазовского» бюджетника Lada Granta. 

Что касается цены, то за одну из самых компактных машин компании «Сузуки» у нас просят от 675 тысяч рублей, что даже дешевле, чем стоит уже вышеобозначенная «Гранта» в самой начальной комплектации и с минимальным оснащением. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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