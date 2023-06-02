В Россию привезли современный вариант знаменитой модели Suzuki

Этот автомобиль долгое время находился на стыке двух популярных сегментов рынка – кроссоверов и внедорожников, поэтому его с лёгкостью можно было отнести как к первым, так и ко вторым. Однако в возрожденном варианте он окончательно определился с категорией.

Речь идет о модели Suzuki Grand Vitara. Такое название носит уже не внедорожник, а компактный кроссовер с основным передним приводом. Его выпуск налажен на мощностях завода Maruti Suzuki в Индии.

5-местный «паркетник» построен на платформе Global C, которая ранее легла в основу обычной Vitara и Brezza. Длина машины равна 4345 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1645 мм, а колесная база растянулась на 2600 мм. Так что по размерам новый Grand Vitara является аналогом Hyundai Creta и Kia Seltos.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли несколько первых экземпляров современной «Гранд Витары». Это кроссоверы 2023 года выпуска, которые в Индии выпускают для экспортных рынков, включая Ближний Восток. Именно этим обстоятельством объясняется наличие у них левостороннего расположения руля и педального блока.

Кроссоверы укомплектованы безальтернативным полуторалитровым бензиновым мотором VVT Dual Jet, дополненным электрическим довеском в виде 12-вольтового стартер-генератора (совокупная мощность 103 л.с.). Связку им составляет 6-скоростной «автомат». Привод – полный AllGrip.

Новые Grand Vitara поступают к нам из арабских стран, включая Катар и Саудовскую Аравию. При этом стоят они на российском рынке гораздо дороже, чем там, где продаются официально.

Ввезенные в Россию по параллельному импорту кроссоверы оценены у нас в 3 миллиона 500 тысяч рублей, что более, чем в два раза дороже, чем на Ближнем Востоке.