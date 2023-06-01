Новый кросс-купе Renault назовут Rafale: первые изображения и подробности

Компания Renault готовится к премьере новой модели в сегменте SUV. Автомобиль получит купеобразный кузов и приятное название Rafale. Тестовые прототипы новинки вовсю колесят по дорогам Европы. Взяв за основу их фотографии независимые дизайнеры из Франции показали как будет выглядеть такой «паркетник», а также рассказали, чего можно от него ожидать.

Судя по опубликованному рендеру (изображение ниже), Rafale достанется классический дизайн кросс-купе с покатой линией крыши. Спереди установят узкие блоки фар, а также бумерангообразные дневные ходовые огни, протянувшиеся от кромки головной оптики до нижней части бампера.

Радиаторная решетка получит расклешенную сетку, а также новую эмблему Renault, а боковины обзаведутся острыми линиями.

В основу кроссовера ляжет модульная платформа CMF-CD, что сделает его близким родственником модели Austral. На первых порах комплектовать Rafale собираются 200-сильным бензиновым гибридным двигателем с турбонаддувом, который уже используется в моделях Austral и Espace.

Позже появится подключаемый гибрид на базе 3-цилиндрового ДВС, пару которому составит электромотор на задней оси. Суммарная отдача такой связки должна составить порядка 280 лошадиных сил. Привод – полный.

Официальная премьера концепта Renault Rafale состоится 18 июня на автосалоне в Париже. Товарный вариант представят в сентябре, а продажи кроссовера начнут ближе к 2024 году.