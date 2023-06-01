Раскрыта неубиваемая иномарка за 650 тысяч рублей

Наряду со своим родственником Hyundai Solaris этот седан и хэтчбек долгие годы являлись главным действующими лицами в российских таксопарках. А те, как известно, всегда стремятся выбирать крепкие и беспроблемные автомобили.

Владельцы хвалят машину за великолепную надежность, требующую лишь замены расходников и тормозных колодок, а также вместительный багажник и качественное лакокрасочное покрытие, только серьезное повреждение которого может привести к появлению ржавчины.

Разумеется, это Kia Rio третьего поколения. Машина встала на конвейер в 2011 году в кузове седан, а уже в 2012-м появился 5-дверный хэтчбек. Надежность таких автомобилей является одной из лучших в классе. А все благодаря простым бензиновым атмосферным моторам объемом 1,4 и 1,6-литра мощностью 107 и 123 лошадиные силы соответственно, плюс «механике» и классической АКПП.

Конструктивно третий «Рио» идентичен его родственнику Solaris, а значит перенял у него как все преимущества, так и недостатки.

Первые заключаются в высоком ресурсе линейки двигателей, которая практически не имеет слабых мест и может похвастать способностью проезжать без серьезных проблем более 350 тысяч километров.

За год до обновления (в 2014-м) вариант Rio с мотором 1,6 сменил 5-скоростную МКПП на 6-ступенчатую. Обе трансмиссии зарекомендовали себя как очень надежные, но вторая считается наиболее крепкой и способной отходить более 350 тысяч км.

4-диапазонный, а также 6-скоростной «автомат», сменивший первый во время рестайлинга, и вовсе прославились как безотказные. При должном уходе они выхаживают более 350 тысяч км.

А вот с подвеской все не так очевидно, хотя в целом серьезных проблем с ней нет. Единственный нюанс, езда по плохим дорогам часто выводит из строя уже на пробегах в 50 тысяч км передние сайлентблоки и стойки стабилизатора, а к 100 тысячам километров придется провести диагностику амортизаторов и задуматься о замене задних сайлентблоков передних рычагов.

На сегодняшний день найти более-менее живой вариант Kia Rio можно имея в кармане около 650 тысяч рублей, но стоит быть предельно внимательным, ведь на вторичном рынке сейчас томится множество машин из под такси со скрученными в несколько раз пробегами, давно откатавших весь свой ресурс.