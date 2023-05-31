Раскрыты самые неубиваемые японские автомобили в 2023 году

Японские автомобили остаются одними из самых надежных машин в мире. Но какие именно модели являются самыми беспроблемными по состоянию на 2023 год? Разобраться в этом вопросе решили аналитики агентства J.D.Power, составившие рейтинг самых неубиваемых «японцев» в мире.

В своем исследовании американские журналисты опирались на статистику по истории поломок той или иной японской модели, параллельно присваивая каждой собственный балл за надежность. Чем больше он оказывался, тем выше располагался автомобиль в рейтинге.

В итоге первую строчку в списке самых беспроблемных «японцев» занял седан Lexus IS (92 балла из 100). За ним расположился кроссовер Nissan Murano с результатом в 90 баллов из 100 возможных, а тройку замкнул Lexus ES (87 баллов из 100).

С четвертой по десятую позиции в рейтинге самых надежных японских автомобилей заняли:

Toyota 4Runner – 87 баллов из 100;

– 87 баллов из 100; Toyota Corolla – 85 баллов из 100;

– 85 баллов из 100; Nissan Altima – 84 балла из 100;

– 84 балла из 100; Honda Accord – 83 балла из 100;

– 83 балла из 100; Honda Passport – 83 балла из 100;

– 83 балла из 100; Honda CR-V – 82 балла из 100;

– 82 балла из 100; Mazda CX-5 – 82 балла из 100.

Лидером в ТОП-е оказался концерн Toyota, который совместно со своим суббрендом Lexus оккупировал сразу 4 позиции из 10. На втором месте идет Honda с тремя представителями своего модельного ряда, а третьим стал Nissan с двумя автомобилями.