Раскрыт самый надежный автомобиль Hyundai

Hyundai – одна из самых уважаемых автомобильных марок в мире, но так было не всегда. Не так давно автопроизводитель имел репутацию компании, выпускающей некачественные и ненадежные автомобили. За последнее 15-летие «корейцы» успешно от нее избавились, но кто в модельном ряду Hyundai является самым надежным? Ответ на этот вопрос дали аналитики.

Согласно отчету американского издания «iSeeCars», наиболее беспроблемным автомобилем в линейке корейской марки является среднеразмерный кроссовер Santa Fe. Оценка надежности в случае с ним составляет 8,5 балла из 10, что является лучшим показателем среди других моделей Hyundai.

Santa Fe опередил с точки зрения беспроблемной эксплуатации Hyundai Sonata (8,1 балла из 10), Ioniq EV и Sonata Hybrid (по 7,9 балла из 10), а также Accent/Solaris и Elantra (по 7,7 балла из 10 возможных).

Напомним, до начала прошлого года Hyundai Santa Fe собирали в России на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. С тех пор, как корейская сторона вышла из сделки с предприятием, такие кроссоверы ввозят к нам по параллельному импорту. В среднем они стоят около 3 миллионов 570 тысяч рублей в зависимости от версии.

Вскоре Santa Fe ждет плановая смена поколения, в рамках которой кроссовер должен кардинально сменить дизайн, получив более брутальную внешность.