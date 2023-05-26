Назван самый удобный компактный кроссовер: неожиданный вариант

Собираясь как в поездку по городу, так и в дальнее путешествие, приятно осознавать, что автомобиль, в который вы садитесь, обеспечивает высокий уровень комфорта. В сегменте компактных кроссоверов машин, демонстрирующих такое качество немного, но они есть.

Согласно анализу американского издания «US News and World Report», самым удобным компактным кроссовером в 2023 году является корейский Kia Sportage. Несмотря на то, что «Спортейдж» нового поколения далеко не премиальный автомобиль, он обеспечивает комфорт и удобства для водителя и пассажиров, которых нет ни у одного другого кроссовера в этом классе.

За комфортабельный салон и приятные ездовые характеристики Sportage удостоился от американских экспертов оценки в 8,9 баллов из 10. Соответствовать этим цифрам не смог ни один автомобиль в этом сегменте.

В число функций, делающих корейский бестселлер самым удобным небольшим «паркетником», журналисты включили эргономичную конструкцию его сидений, легкодоступные элементы управления, а также продвинутую мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем.

Кроме того, после редизайна Sportage стал более вместительным, обеспечив для водителя и пассажиров гораздо больше свободного пространства, чем было раньше. К примеру, для ног «седоков» сзади доступно сразу 104 см, что является лучшим показателем в классе.

Еще одним важным фактором, позволившим Sportage получить высокую оценку за удобство, стала его подвеска, которая неплохо поглощает дорожные неровности и не отмечается сильными кренами во время прохождения резких виражей.

Напомним, Kia Sportage нового поколения с недавних пор ввозят в Россию по параллельному импорту. Машины 2023 года с небольшими пробегами стоят от 2 миллионов 300 тысяч рублей.