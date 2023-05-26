Раскрыта одна очень простая, но гениальная «фишка», которой Nissan Leaf затмевает Tesla

С момента дебюта в 2010 году Nissan Leaf стал одним из самых популярных электрокаров в мире. Работающий исключительно на электрической тяге хэтчбек известен своей практичностью и доступностью. И хотя он не такой элегантный и роскошный, как модели Tesla, у Leaf есть одно очень простое преимущество перед «американцами».

Как известно, органы управления являются важным элементом любого автомобиля, будь он бензиновым или дизельным, либо полностью электрическим. Чрезмерно сложные системы могут отвлекать водителя от дороги, провоцируя ДТП.

Электрокары Tesla современны, но практически все функции в них управляются через большой сенсорный дисплей на центральной консоли, тогда как элементы управления Leaf не столь роскошны, но зато их легко заметить, до них добраться и использовать.

Скромный сенсорный дисплей в японском «батарейном» хэтчбеке обладает диагональю всего в 8 дюймов, но включает в свое оснащение две физические шайбы громкости и несколько кнопок с легко читаемыми подписями. Остальные системы активируются специально предназначенными для них тумблерами и интуитивно понятны.

В целом автомобиль может похвастать простыми тактильными элементами управления, что позволяет не отвлекать свой взор от дороги, делая поездки на «Лифах» более безопасными.

Nissan Leaf сейчас можно купить и в России. Такие электрические хэтчбеки привозят к нам по параллельному импорту из Японии. Цены на машины 2023 года выпуска начинаются с отметки в 1 миллион 400 тысяч рублей.