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Новая Lada Vesta будет стоить от 1 миллиона 239 тысяч рублей: все цены

Автомобиль оценили дешевле, чем многие были уверены

Текст: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» раскрыла список комплектаций и цены на обновленное семейство Lada Vesta NG. Многострадальный проект российского автогиганта, переехавший из Ижевска в Тольятти, будет предложен покупателям в четырех комплектациях для седана и одной для универсала. 

Первой на рынок выйдет 4-дверка, начальная стоимость которой составит 1 миллион 239 тысяч рублей. Такие автомобили получат под капот 1,6-литровый мотор мощностью 90 или 106 лошадиных сил (+99 тысяч рублей), тогда как «старшие» комплектации предложат только с более производительным двигателем.

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Позже стартует реализация универсала и его версии Cross, однако их можно будет купить только в базовой версии Comfort. Цены на них стартуют с отметки в 1 миллион 329 тысяч 900 и 1 миллион 511 тысяч 900 рублей соответственно.

Самым дорогим в гамме семейства окажется кроссовый седан с прайсом в 1 миллион 689 тысяч 900 рублей

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Трансмиссия во всех случаях только одна – механическая «пятиступка», но в будущем у новой «Весты» должен появиться еще и вариатор.

Начальному варианту Vesta NG будет положен кондиционер, подушка безопасности, электропривод и обогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники на всех дверях, дисковые тормоза сзади, аудиоподготовка и штампованные колесные диски. 

Источник:Lada

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