Деньги на ветер: раскрыты 5 самых ненадежных японских кроссоверов

Японские кроссоверы всегда считались образцом надежности. Но, как известно, не всё, что блестит, является золотом. Так что и среди них существуют отдельные модели, которые не могут похвастаться свойственной для таких машин беспроблемной эксплуатацией.

Американские журналисты опубликовали рейтинг самых ненадежных кроссоверов из «Страны восходящего солнца», а редакция «Daily-Motor» выделила из общего списка те модели, которые сейчас можно купить и на вторичном рынке России.

Mazda Tribute

Вместительный, но не самый удачный вседорожник Mazda заработал оценку надежности всего в 57 баллов из 100 возможных. Одними из главных больных мест этой модели, продержавшейся на конвейере совсем недолго, стала ржавчина, неисправные модули подачи топлива, отказы двигателя после холодных пусков и выход из строя усилителя руля.

Mitsubishi Outlander

«Паркетник» Mitsubishi неплохо показал себя за долгие годы присутствия на мировых рынках с точки зрения практичности и комфорта.

И хотя с надежностью у него были определенные проблемы, главными из которых стали поломки реле, выводившие из строя двигатель, основные претензии со стороны владельцев «Аутов» 2014-2018 годов выпуска приходились на некачественное лакокрасочное покрытие и неприятный стук из моторного отсека. Оценка надежности – 71 балл из 100.

Subaru Outback

В случае с этим Subaru отзывы различных изданий являются противоречивыми. Кто-то называет его одним из самых надежных автомобилей компании, но на этот раз машина оказалась одной из худших с оценкой всего 73 балла из 100.

Список претензий к «Аутбэку» включил в себя: высокий расход масла, поломки кислородных датчиков и деформацию прокладок головки блока цилиндров.

Nissan Pathfinder

В целом зарекомендовавший себя как надежный полноразмерный кроссовер Nissan за более 30 лет существования все же успел собрать немало проблем, касающихся его технической части. Одним из самых неудачных американцы называют автомобиль 2005-2007 годов выпуска, страдавший утечкой охлаждающей жидкости в трансмиссию с последующим выходом из строя АКПП.

В мастерских даже дали получавшейся в результате смешения антифриза и рабочей жидкости субстанции название (из-за характерного цвета) «Клубничный молочный коктейль смерти». Оценка надежности – 77 баллов из 100.

Nissan Juke

Кроссовер с нетривиальным дизайном заработал в рейтинге авторитетных американских изданий за надежность всего 79 баллов из 100. И неспроста. Как оказалось, машина докучает своим владельцам частыми поломками двигателя, трансмиссии и электрики, а также гремящим люком в крыше.