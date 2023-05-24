Только один кроссовер Subaru проедет более 400 тысяч км: неожиданный вариант

Аналитики «Business Insider» выпустили свежий рейтинг кроссоверов и внедорожников, которые с наибольшей вероятностью проедут более 400 тысяч километров. В ТОП-10 оказалось сразу по три «Тойоты» и «Хонды», однако от Subaru в этот список попал только один «паркетник». Им оказался совсем не Forester или XV, а Outback.

Автомобиль расположился на восьмой строчке рейтинга. Примерно 22,3 процента Subaru Outback с 2012 по 2022 год в США преодолели заветную отметку в 400 тысяч километров.

Лучшим в этом ТОП-е стал Toyota Land Cruiser. Согласно подсчетам американских аналитиков, этот внедорожник накатывал более 400 тысяч км примерно в 47,9% случаев.

Если судить конкретно по этому рейтингу, то самым надежным Subaru является именно Outback. Однако оценивать беспроблемность машины можно и по другим факторам.

Достижение большого пробега, несомненно, является отличным показателем общей надежности автомобиля, но комплексные рейтинги надежности, как правило, учитывают и такие важные параметры, как частота ремонтов, стоимость обслуживания, а также другие. И в них часто те же Forester или XV оказываются выше Outback.

Впрочем, одно можно сказать точно, Subaru Outback – беспроигрышный вариант для тех, кому нужен хороший кроссовер, который точно не подведет на длительной дистанции эксплуатации.