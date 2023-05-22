До России добрался топовый электрический кроссовер Nissan

На российском рынке произошло очередное пополнение в постепенно растущем сегменте электрических SUV. По параллельному импорту начали возить «батарейные» кроссоверы Nissan Ariya. Это машины в топовой комплектации с полным приводом.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения дилеров, которые занимаются ввозом в РФ электрических «паркетников» Nissan, Ariya представлена на нашем рынке с двумя электромоторами, суммарно выдающими 435 лошадиных сил и 600 Нм.

Цены на машины в топовой версии High-Performance 4WD, импортируемые из Китая, начинаются с отметки в 5 миллионов рублей.

Напомним, «батарейный» кроссовер Nissan был построен на модульной платформе CMF-EV, созданием которой занимались специалисты альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. С точки зрения габаритов автомобиль близок к Nissan X-Trail. Его длина равна 4603 мм, а колесная база составляет 2775 мм.

Емкость тягового аккумулятора в 87 кВт/ч обеспечивает модели запас хода на одном заряде до 435 километров. С места до первой «сотни» такие кроссоверы разгоняются примерно за 5 секунд.

Для сравнения, в Китае Nissan Ariya в самой дорогой версии стоит от 282 тысяч 800 юаней или 3 миллиона 210 тысяч рублей по текущему курсу.