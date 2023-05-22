Раскрыт кроссовер, который почти не ломается: его создала Toyota

Покупатели кроссоверов должны учитывать множество факторов, одним из которых является надежность. Беспроблемный SUV залог не только отсутствия появления неприятных неисправностей в будущем, но и меньших затрат на ремонт машины. Но какой кроссовер в 2023 году можно считать самым надежным? Ответ дали специалисты американского портала «J.D.Power», проведя опрос владельцев всех транспортных средств за предыдущие 12 месяцев.

Респондентов попросили назвать различные проблемные области своих автомобилей, впечатления от вождения, а также раскрыть неприятные моменты, касающиеся экстерьера, интерьера, климатической системы и функций управления.

В итоге минимальное количество неисправностей и жалоб пришлось на субкомпактный японский кроссовер Toyota C-HR.

Напомним, эта модель появилась в продаже в начале 2017 года, а в середине 2018-го приехала в Россию. В основе «паркетника» лежала модульная платформа TNGA (Toyota New Global Platform), а в качестве двигателей предлагались 1,2-литровый турбомотор на 115 «сил» и 2-литровый атмосферник, выдающий 148 л.с.

С прошлого года официальных поставок C-HR в Россию нет, однако такие кроссоверы ввозят «серые» дилеры. Причем есть как привычные нам C-HR, так и их китайский аналог Izoa, выпускаемый совместным предприятие FAW Toyota. Оба стоят более 3 миллионов рублей.