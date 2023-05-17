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Раскрыт выносливый кроссовер с почти вечным двигателем (ну почти)

Его разработали в Японии

Текст: Алексей Шмидт
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Рост цен на новые SUV спровоцировал резкий приток покупателей на вторичный рынок страны. Но выбор надежного кроссовера оказался непростым, поскольку большинство из вариантов уже успели накатать немалый пробег. Впрочем, и на «вторичке» сейчас есть как минимум несколько предложений, которым благодаря надежности их двигателей даже большой километраж ни по чем.

Один из них – Nissan X-Trail. Среднеразмерный японский кроссовер может похвастать не только отличной вместительностью, которая будет к месту для большой семьи, но и беспроблемным мотором.

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Речь идет о 2-литровом двигателе с индексом MR20DD, который представляет собой улучшенную версию знаменитого силового агрегата MR20DE. Такие моторы находятся в производстве уже более 10 лет, а значит успели собрать солидную историю по поломкам, которых в случае с этим «атмосферником» практически не было. 

При приемлемом обслуживании двухлитровый двигатель Nissan в X-Trail способен выходить до 300 тысяч километров, тогда как при тщательном уходе эту планку можно поднять даже до 500 тысяч км. 

Задуматься о замене цепи ГРМ в MR20DD придется только за отметкой в 150 тысяч наезженных километров. А чтобы мотор не подъедал масло на пробегах более 200 тысяч километров придется провести раскоксовку и замену маслосъёмный колец, что по нынешним временам очень неплохо.

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Серьезных огрехов с точки зрения общей надежности X-Trail также нет, хотя некоторые владельцы жалуются на слабое лакокрасочное покрытие и не очень износостойкие материалы отделки. Но все это мелочи. 

При этом подвеска машины неплохо справляется даже с самыми непростыми условиями эксплуатации. И даже вариатор не преподносит неожиданных сюрпризов. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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