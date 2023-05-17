Раскрыт выносливый кроссовер с почти вечным двигателем (ну почти)

Рост цен на новые SUV спровоцировал резкий приток покупателей на вторичный рынок страны. Но выбор надежного кроссовера оказался непростым, поскольку большинство из вариантов уже успели накатать немалый пробег. Впрочем, и на «вторичке» сейчас есть как минимум несколько предложений, которым благодаря надежности их двигателей даже большой километраж ни по чем.

Один из них – Nissan X-Trail. Среднеразмерный японский кроссовер может похвастать не только отличной вместительностью, которая будет к месту для большой семьи, но и беспроблемным мотором.

Речь идет о 2-литровом двигателе с индексом MR20DD, который представляет собой улучшенную версию знаменитого силового агрегата MR20DE. Такие моторы находятся в производстве уже более 10 лет, а значит успели собрать солидную историю по поломкам, которых в случае с этим «атмосферником» практически не было.

При приемлемом обслуживании двухлитровый двигатель Nissan в X-Trail способен выходить до 300 тысяч километров, тогда как при тщательном уходе эту планку можно поднять даже до 500 тысяч км.

Задуматься о замене цепи ГРМ в MR20DD придется только за отметкой в 150 тысяч наезженных километров. А чтобы мотор не подъедал масло на пробегах более 200 тысяч километров придется провести раскоксовку и замену маслосъёмный колец, что по нынешним временам очень неплохо.

Серьезных огрехов с точки зрения общей надежности X-Trail также нет, хотя некоторые владельцы жалуются на слабое лакокрасочное покрытие и не очень износостойкие материалы отделки. Но все это мелочи.

При этом подвеска машины неплохо справляется даже с самыми непростыми условиями эксплуатации. И даже вариатор не преподносит неожиданных сюрпризов.