Раскрыт самый надежный китайский автомобиль: он скоро появится в России

Автомобили из Китая продолжают наращивать долю на российском рынке, став практически единственной альтернативой моделям Lada. В ТОП-10 самых популярных машин в первом квартале этого года вошли сразу 8 «китайцев».

Выяснить, какой «поднебесный» автомобиль является самым качественным взялись специалисты авторитетного агентства «J.D. Power».

Согласно исследованию (China Initial Quality Study), проведенному китайским офисом американского издания, наиболее надежной среди моделей из КНР является седан Chery Arrizo 5 Plus.

На российском рынке эта 4-дверка появится уже в мае, но будет называться иначе – Omoda S5. Цены на нее уже известны – от 2 миллионов 19 тысяч 900 рублей, а прием заказов стартовал еще в апреле.

Напомним, исследование «J.D. Power» традиционно включает в себя количество обращений в сервис на каждые 100 автомобилей. Модель с наименьшим количеством появлений в ремонте присваивают статус самой беспроблемной.

Длина Omoda S5 составляет 4644 мм, так что автомобиль является одноклассником Kia Cerato и Hyundai Elantra. В России этот седан предложат с двумя двигателями на выбор. В базовой версии будет доступен 1,5-литровый бензиновый «атмосферник», выдающий 113 лошадиных сил и 138 Нм. Связку ему составит вариатор.

Альтернатива – турбомотор аналогичного объема мощностью 147 л.с. и 210 Нм, работающий также с бесступенчатой трансмиссией, но более выносливой.