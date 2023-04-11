Эти автомобили покупают в России чаще остальных: большинство из них – китайские

За последний год список самых продаваемых автомобилей в России несколько преобразился, однако одно в нем осталось неизменным. В лидерах по-прежнему остаются модели компании «АвтоВАЗ». Впрочем, их уже серьезно поджимают «китайцы».

Как отмечает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых машин в России в первом квартале 2023 года упали сразу на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, большинство автомобильных компаний, вошедших в ТОП-10 по объемам реализации машин, сумели, напротив, серьезно нарастить продажи. В их числе оказалась и Lada.

Самой популярной моделью в России по итогам марта 2023 года стала Lada Granta – 16 тысяч 254 проданных автомобиля. На второй строчке с большим отставанием идет Chery Tiggo 7 Pro (6 тысяч 874 реализованных авто), а тройку замыкает Lada Niva с результатом в 6 тысяч 424 продаж.

Далее в списке самых продаваемых новых автомобилей в России в марте 2023 года расположились исключительно «китайцы»:

4 место – Chery Tiggo 4 PRO – 6 тысяч 18 единиц;

5 место – Omoda C5 – 5 тысяч 605 автомобилей;

6 место – Haval Jolion – 3 тысячи 373 штук;

7 место – Chery Tiggo 8 PRO – 3 тысячи 223 продажи;

8 место – Geely Coolray – 2 тысячи 422 реализованных машин;

9 место – Chery Tiggo 4 – 2 тысячи 374 проданных авто;

10 место – Exeed LX – 2 тысячи 152 продажи.