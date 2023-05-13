Раскрыты компактные кроссоверы с самыми надежными двигателями

Компактные кроссоверы занимают наибольшую долю рынка SUV как в мире, так и в России. Такие автомобили объединяют в себе комфорт и манёвренность седанов, но при этом могут похвастать улучшенной вместимостью, лучшей обзорностью и увеличенным дорожным просветом.

Американский журнал «HotCars», взяв за основу исследования авторитетного агентства «Consumer Reports», назвал компактные кроссоверы, которые комплектуются самыми надежными двигателями. А редакция Daily-Motor.Ru, в свою очередь, отобрала из этого списка те модели, которые можно сейчас купить и в России.

Рейтинг оказался любопытным и, что интересно, включил в себя исключительно бензиновые моторы.

Mazda CX-5 (2016)

Одна из самых популярных моделей в линейке Mazda и бестселлер в мировом сегменте SUV продавался и до сих пор продается как с 2-литровым бензиновым мотором, так и 2,5-литровым агрегатом. Оба этих двигателя получили за общую «надежность» наивысшую оценку от «Consumer Reports» – 5/5.

При этом беспроблемность второстепенных элементов ДВС, таких как шкивы, сальники, опоры двигателя, была оценена в 4 балла из 5.

Honda CR-V (2016)

Автомобиль, который расходился огромными тиражами, за общую надежность 2,4-литрового ДВС получил оценку, аналогичную своему конкуренту от Mazda – 5 из 5 баллов. Впрочем, течь масла с крышки цепи ГРМ немного подпортила общую картину. Второстепенная надежность мотора – 4/5.

Volkswagen Tiguan (2019)

2-литровый турбомотор этого «Фольксвагена» стал доказательством того, что двигатели подобного типа все еще могут быть беспроблемными. Силовой агрегат получил от «CR» максимальную оценку как с точки зрения общей, так и второстепенной надежности – 5 баллов из 5.

Lexus NX (2021)

Роскошный кроссовер, построенный на базе бестселлера Toyota RAV4, заработал идеальные оценки надежности своего 2-литрового бензинового ДВС, удостоившегося 5 баллам из 5.

Nissan Rogue/X-Trail (2021)

Оба мотора, которыми комплектуется этот японский кроссовер (2,5-литровый «атмосферник» и 1,5-литровый «наддувный» агрегат) получили оценку надежности по всем категориям, связанным с ними в 5 баллов из 5. Впрочем, второстепенная надежность двигателей все же была оценена чуть хуже – 4 балла из 5.

Kia Sportage (2022)

Этот корейский кроссовер продают с 2- и 2,4-литровыми бензиновыми моторами. Оба двигателя получили от специалистов «CR» максимальную оценку как общей, так и второстепенной долговечности в 5 баллов из 5 возможных.

Subaru Forester (2022)

Самый популярный кроссовер Subaru на своем примере в очередной раз доказал, что знаменитая фирменная технология Boxer по-прежнему может с большим успехом конкурировать с современными системами других автопроизводителей.

2,5-литровому атмосферному мотору этой модели был присвоен рейтинг надежности в 5 баллов из 5 во всех категориях, относящихся к двигателю.

Toyota RAV4 (2022)

Еще один представитель японского автопрома, но на этот раз от Toyota. Общая оценка надежности его 2,5-литрового бензинового мотора, как и в случае с рядом других его «земляков», оказалась идеальной – 5 баллов из 5 возможных.