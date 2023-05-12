Раскрыт самый надежный компактный кроссовер в 2023 году: его выпускает не Toyota

Компания Toyota, пожалуй, самый известный беспроблемностью своих машин японский автопроизводитель, однако последние рейтинги надежности говорят о том, что в этом показателе он далеко не всегда оказывается лидером.

Не так давно американское аналитическое агентство «iSeeCars» опубликовало свежий список самых крепких компактных кроссоверов на рынке, которые с наибольшей вероятностью смогут преодолеть отметку в 400 тысяч километров пробега. И, что интересно, Toyota RAV4 хоть и вошла в него, но заняла далеко первую строчку. «РАФик» уступил Subaru Forester, Subaru Outback и Honda CR-V.

Рейтинг надежности RAV4 составил 8 баллов из 10, тогда как его, пожалуй, главный конкурент из «страны восходящего солнца» заработал 8,5 баллов, тем самым оказавшись самым беспроблемным компактным SUV в 2023 году.

Напомним, Honda CR-V нового поколения был представлен в 2022 году. Кроссовер немного изменился внешне, но технически остался все тем же надежным автомобилем. Длина машины увеличилась на 69 мм – до 4694 мм, ширина прибавила 9 мм – до 1864 мм, а высота, напротив, сократилась на 7 мм – до 1692 мм.

Базовым двигателем для него остался полуторалитровый «наддувный» бензиновый мотор, выдающий 193 лошадиные силы. Связку ему составил вариатор.

Альтернативным вариантом стала гибридная силовая установка на базе 2-литрового бензинового двигателя, работающая по циклу Аткинсона. Ее отдача оказалась равна 207 л.с. и 335 Нм против 215 л.с. и 315 Нм у предшественника.

В России автомобили Honda официально недоступны еще с начала 2022 года, однако кроссоверы CR-V нового поколения ввозят из США серые дилеры. Стоят они недешево – от 4,5 миллиона рублей, что более чем в 2 раза дороже, чем на американском рынке.