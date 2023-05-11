В Россию привезли альтернативу Toyota RAV4 от Suzuki 

Компания Toyota имеет давние партнерские отношения с земляками из Suzuki. В рамках кооперации оба автопроизводителя обмениваются технологиями и выпускают автомобили для некоторых рынков по методу «бейдж-инжиниринга». Одной из таких машин является кроссовер Suzuki Across.

Автомобиль появился в 2020 году и представляет собой переделанный Toyota RAV4. Внешне кроссовер отличается от оригинала собственным дизайном передней части кузова, которая была скопирована с китайского «паркетника» Wildlander.

Техническая сторона этой модели полностью совпадает с «глобальным» RAV4. Автомобиль комплектуют 2,5-литровым атмосферным бензиновым мотором, работающим в паре со 182-сильным электрическим двигателем и отдельным блоком на задней оси (на 54 л.с.). Совокупная отдача паркетника равна 306 лошадиным силам, а запас хода на одном заряде составляет 75 км.

Список оснащения повторяет мировой RAV4. В арсенал модели входит мультимедийная система с диагональю от 9 до 10,5-дюйма, цифровая панель приборов на 12,3-дюйма и встроенная оффлайн-навигация.

В Россию Suzuki Across начали ввозить из Азии несколько владивостокских компаний, специализирующихся на «сером» импорте. Правда стоят такие автомобили недешево, превосходя по цене параллельно импортированные и неэлектрифицированные RAV4. Самый простой вариант кроссовера оценен минимум в 5 миллионов рублей.