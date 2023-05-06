Эти 10 компаний делают самые ненадежные автомобили: их лучше избегать

Многие считают, что такие качества, как дизайн, низкий расход топлива, высокие динамические характеристики, комфорт и практичность первостепенны при выборе нового автомобиля. Но когда он проводит больше времени в автомастерской, чем на дороге, стоит задуматься, не перевешивает ли всех их на чаше весов надежность.

Аналитики американского издания «TopSpeed» провели исследование, в ходе которого постарались выяснить, какие автомобильные марки делают самые проблемные автомобили.

В своей работе журналисты опирались на информацию, полученную от авторитетного агентства «Consumer Reports», которое недавно провело опрос более 300 тысяч владельцев машин 2000-2023 годов выпуска. В нем оценивалась надежность автомобилей на основе работы множества их систем (от двигателя до электроники).

10 место – Nissan

Рейтинг надежности автомобилей этой японской марки в 2023 году резко упал. Nissan опустился сразу на несколько позиций в рейтинге Consumer Reports. Самым проблемным автомобилем компании был назван седан Sentra с 1 баллом из 5 возможных.

9 место – RAM

За последнее десятилетие пикапы RAM заметно продвинулись вперед с точки зрения качества, ездового комфорта, а также оснащения и производительности. Впрочем, с надежностью у них все еще проблемы. Худшим в линейке компании по этому показателю считается RAM 1500 (индекс надежности –1 балл из 5).

8 место – Cadillac

Еще один автопроизводитель, который по сравнению с прошлым годом сильно просел в рейтинге беспроблемных автомобилей. И это неудивительно, поскольку прогнозируемый рейтинг надежности сразу пяти его моделей оставляет желать лучшего – всего 2 балла из 5 возможных. В их числе: CT4, CT5, Escalade, XT4 и XT6.

7 место – Ford

Несмотря на успехи в электрификации модельного ряда и росте продаж с надежностью у «голубого овала» пока дела обстоят неважно.

Наиболее проблемной в линейке Ford оказалась его модель F-150 Hybrid, набравшая в 2023 году в рейтинге «Consumer Reports» всего 4 балла из 100.

6 место – Tesla

Автомобили Tesla остаются самым популярным выбором среди тех, кто хочет приобрести полноценные электромобили. И это происходит даже несмотря на то, что машины этой марки являются синонимами проблем с качеством.

Сразу три модели компании – Model 3, Model Y и Model X имеют средние прогнозируемые показатели надежности, тогда как флагманская модель Model S и вовсе получила оценку всего в 2 балла из 5.

5 место – Chevrolet

Еще один местный аутсайдер, потерявший позиции в рейтинге в сравнении в прошлым годом. На общую оценку надежности Chevrolet повлияли технические проблемы в его моделях Silverado и Bolt. Причем в последней и вовсе были выявлены дефекты, которые в разы увеличивают риск их возгорания во время движения.

4 место – GMC

Очередной представитель концерна General Motors, который не может похвастать высокой надежностью своих автомобилей. Худшим в модельном ряду марки по этому показателю оказался Sierra 1500 с результатом всего в 19 баллов из 100.

3 место – Volkswagen

Общая прогнозируемая надежность автомобилей этого немецкого бренда в 2023 году оказалась ниже среднего показателя – всего 31 балл из 100 возможных, а самым проблемным стал кроссовер Taos (1 балл из 5 возможных).

2 место – Jeep

Постоянный представитель антирейтингов не изменил своей традиции и в этом году. Большинство моделей компании имеют низкие оценки надежности по версии «Consumer Reports» (2 балла из 5 возможных): это Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Wrangler, Wagoneer и Renegade.

1 место – Mercedes-Benz

Худшей маркой с точки зрения надежности оказался Mercedes-Benz. Согласно отчету американских аналитиков, все седаны, кроссоверы и внедорожники немецкого бренда являются самыми проблемными на местном рынке.

Самым проблемным оказался назван кроссовер GLE, который несмотря на высокий спрос со стороны покупателей получил оценку надежности всего в 23 балла из 100 возможных.