В России появится замена Toyota Land Cruiser Prado: она едет из Китая

Премьера этой модели в «Поднебесной» состоялась еще в прошлом году. С тех пор такие машины в количестве нескольких экземпляров успели привезти в Россию, где сейчас проходит их сертификация. Интересны они тем, что могут стать аналогами как минимум одного японского бестселлера, который сейчас в дефиците и стоит недешево.

Речь идет о внедорожнике BAIC BJ60. По своему формату он подходит под звание конкурента знаменитого Toyota Land Cruiser Prado или даже земляка Tank 500. Последний, кстати, недавно вышел в продажу на нашем рынке и оценен минимум в 5 миллионов 199 тысяч рублей.

Длина рамной машины равна 5040 мм, ширина – 1955 мм, высота – 1925 мм, а размер колесной базы составляет 2820 мм. Таким образом BJ60 превосходит пресловутый «Прадо» по всем этим параметрам (длина больше на 183 мм, ширина – на 70 мм, а высота – на 35 мм).

На выбор у этой модели в Китае есть сразу два варианта колесных дисков – на 18 и 20-дюймов, которые сразу в дилерском центре за счет компании можно обуть в «зубастые» покрышки.

Будет ли эта опция у российских BJ60 пока неизвестно, как и неясно в каком оснащении к нам прибудут такие внедорожники.

В Китае они предлагаются как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой.

Но для нашего рынка наиболее подходящим выглядит именно первый вариант, подразумевающий наличие под капотом большого вседорожника BAIC 2-литрового турбомотора на 266 лошадиных сил и 406 Нм крутящего момента. Пару ему составит 8-диапазонный «автомат».

Что касается цен, то они не раскрываются. Впрочем, в Китае за машину просят от 239 тысяч 800 юаней (около 2 миллионов 700 тысяч рублей).

Надеяться на то, что внедорожник сохранит китайский прайс с приездом в Россию не стоит, но он в любом случае должен оказаться дешевле как параллельно импортированных Toyota Land Cruiser Prado, так и новых Tank 500, ввозимых в страну официально.

А если его производство наладят на «Автоторе», где уже сейчас собирают автомобили BAIC, то с точки зрения цены конкурентов у него не окажется от слова «совсем».