Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы до 1 миллиона рублей

Какой бюджетный кроссовер рассмотреть к покупке, когда денег не так много? Этим вопросом задаются не только в России, но и в Великобритании.

Местное издание «What Car» решило ответить на него, назвав лучшие по мнению журнала кроссоверы в «Туманном Альбионе» по цене до 10 тысяч фунтов стерлингов или 1 миллион рублей по текущему курсу.

Лучшие подержанные SUV в бюджете до 10 тысяч фунтов (1 миллион рублей) по версии британцев

10 место – Nissan Qashqai

Популярный «паркетник» Nissan порадует своих владельцев практичностью, простором внутри и удобствами.

Преимущества: тихий и удобный, не прожорливый, хорошо оснащенный;

Недостатки: не самый надежный, жесткий на 19-дюймовых колёсах, ограниченная обзорность сзади;

9 место – Renault Kadjar

Красивый, просторный и недорогой в эксплуатации кроссовер, созданный на волне успеха младшего брата Captur.

Преимущества: просторный салон, багажник объемнее, чем в Qashqai, тихие двигатели;

Недостатки: невысокое качество сборки, плохие тормоза, жесткая ходовая на больших колесах;

8 место – Renault Captur

Один из бестселлеров в Европе в сегменте SUV, обладающий широким выбором бензиновых и дизельных моторов.

Преимущества: Практичный салон, хорошее оснащение;

Недостатки: низкое качество деталей интерьера, невысокая производительность двигателей, тесный задний ряд;

7 место – Suzuki Ignis

Японский кроссовер, выделяющийся на фоне остальных в своем классе компактными габаритами, но один из лучших по соотношению цена/качество.

Преимущества: просторный салон для такого маленького SUV, хорошее оснащение, проворность;

Недостатки: сильная раскачка во время езды, невнятное рулевое управление, неудобное сенсорное управление;

6 место – Skoda Yeti

Чешский «паркетник», который нельзя назвать образцовым с точки зрения дизайна, но зато отличный с точки зрения других показателей.

Преимущества: отличная управляемость, просторный салон, наличие производительных версий;

Недостатки: не самая хорошая шумоизоляция, «козление» при езде по плохим дорогам, задние сиденья неудобны;

5 место – Mazda CX-5

Настоящая звезда от Mazda, которая оказалась намного более приятной в управлении по сравнению с тем же Nissan Qashqai, а также смогла обойти Nissan по объему багажника.

Преимущества: просторный салон, острое управление, экономичность бензинового мотора;

Минусы: плохая шумоизоляция, жесткая ходовая, небогатый интерьер;

4 место – Dacia Duster (в России Renault Duster)

Популярный кроссовер родом из Румынии, который может похвастать неплохими ездовыми характеристиками, а также невысокой стоимостью эксплуатации.

Преимущества: низкая цена, просторный салон, хорошие внедорожные качества;

Недостатки: слабое оснащение, невысокое качество сборки, плохой рейтинг безопасности;

3 место – Hyundai Tucson

Корейский бестселлер, совмещающий в себе все, что необходимо для семейного автомобиля.

Преимущества: хорошее оснащение, невысокая цена;

Недостатки: «пластиковый» интерьер, жесткая подвеска, высокий расход топлива;

2 место – Kia Sportage

Идеально подходящий под запросы семейных людей кроссовер из Кореи с привлекательным дизайном.

Преимущества: просторный и практичный салон, отличное соотношение цена/качество, хорошее рулевое управление;

Недостатки: шумный дизельный мотор, отсутствие автоматического экстренного торможения в ряде комплектаций;

1 место – Suzuki Vitara

Японский «паркетник» с отличными ездовыми качествами, в котором комфортно находиться, а также им управлять.

Преимущества: хорошее рулевое, просторный и практичный салон, богатое оснащение;

Недостатки: низкая экологичность некоторых двигателей, шумный дизельный мотор, невысокое качество сборки в салоне.