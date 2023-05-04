Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы до 1 миллиона рублей

Какой бюджетный кроссовер рассмотреть к покупке, когда денег не так много? Этим вопросом задаются не только в России, но и в Великобритании.
Местное издание «What Car» решило ответить на него, назвав лучшие по мнению журнала кроссоверы в «Туманном Альбионе» по цене до 10 тысяч фунтов стерлингов или 1 миллион рублей по текущему курсу.
Лучшие подержанные SUV в бюджете до 10 тысяч фунтов (1 миллион рублей) по версии британцев
10 место – Nissan Qashqai
Популярный «паркетник» Nissan порадует своих владельцев практичностью, простором внутри и удобствами.
Преимущества: тихий и удобный, не прожорливый, хорошо оснащенный;
Недостатки: не самый надежный, жесткий на 19-дюймовых колёсах, ограниченная обзорность сзади;
9 место – Renault Kadjar
Красивый, просторный и недорогой в эксплуатации кроссовер, созданный на волне успеха младшего брата Captur.
Преимущества: просторный салон, багажник объемнее, чем в Qashqai, тихие двигатели;
Недостатки: невысокое качество сборки, плохие тормоза, жесткая ходовая на больших колесах;
8 место – Renault Captur
Один из бестселлеров в Европе в сегменте SUV, обладающий широким выбором бензиновых и дизельных моторов.
Преимущества: Практичный салон, хорошее оснащение;
Недостатки: низкое качество деталей интерьера, невысокая производительность двигателей, тесный задний ряд;
7 место – Suzuki Ignis
Японский кроссовер, выделяющийся на фоне остальных в своем классе компактными габаритами, но один из лучших по соотношению цена/качество.
Преимущества: просторный салон для такого маленького SUV, хорошее оснащение, проворность;
Недостатки: сильная раскачка во время езды, невнятное рулевое управление, неудобное сенсорное управление;
6 место – Skoda Yeti
Чешский «паркетник», который нельзя назвать образцовым с точки зрения дизайна, но зато отличный с точки зрения других показателей.
Преимущества: отличная управляемость, просторный салон, наличие производительных версий;
Недостатки: не самая хорошая шумоизоляция, «козление» при езде по плохим дорогам, задние сиденья неудобны;
5 место – Mazda CX-5
Настоящая звезда от Mazda, которая оказалась намного более приятной в управлении по сравнению с тем же Nissan Qashqai, а также смогла обойти Nissan по объему багажника.
Преимущества: просторный салон, острое управление, экономичность бензинового мотора;
Минусы: плохая шумоизоляция, жесткая ходовая, небогатый интерьер;
4 место – Dacia Duster (в России Renault Duster)
Популярный кроссовер родом из Румынии, который может похвастать неплохими ездовыми характеристиками, а также невысокой стоимостью эксплуатации.
Преимущества: низкая цена, просторный салон, хорошие внедорожные качества;
Недостатки: слабое оснащение, невысокое качество сборки, плохой рейтинг безопасности;
3 место – Hyundai Tucson
Корейский бестселлер, совмещающий в себе все, что необходимо для семейного автомобиля.
Преимущества: хорошее оснащение, невысокая цена;
Недостатки: «пластиковый» интерьер, жесткая подвеска, высокий расход топлива;
2 место – Kia Sportage
Идеально подходящий под запросы семейных людей кроссовер из Кореи с привлекательным дизайном.
Преимущества: просторный и практичный салон, отличное соотношение цена/качество, хорошее рулевое управление;
Недостатки: шумный дизельный мотор, отсутствие автоматического экстренного торможения в ряде комплектаций;
1 место – Suzuki Vitara
Японский «паркетник» с отличными ездовыми качествами, в котором комфортно находиться, а также им управлять.
Преимущества: хорошее рулевое, просторный и практичный салон, богатое оснащение;
Недостатки: низкая экологичность некоторых двигателей, шумный дизельный мотор, невысокое качество сборки в салоне.