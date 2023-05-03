Volkswagen тестирует новый 7-местный кроссовер: он сменит имя с Allspace на Tyron

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen работает над новым поколением Tiguan. Но 7-местной версии Allspace у него не будет. Вместо нее компания выпустит кроссовер Tyron, который станет глобальной моделью.

Напомним, VW Tyron разработан в Китае специально для «Поднебесного» рынка и сейчас выпускается совместным предприятием FAW-VW. Модель построена на платформе MQB.

С переходом в новое поколение этот кроссовер собираются вывести за пределы КНР, заменив тем самым 7-местный Allspace, а также сменить дислокацию его производства с Китая на Германию.

В качестве рынков сбыта называют не только Европу, но и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где модель расположится между Tiguan и Touareg.

Автомобиль по аналогии с версией Allspace должен оказаться удлиненной версией нового Tiguan, так что все изменения, которые получит обычный «паркетник», практически наверняка переберутся и в глобальный Tyron.

Первый уже выехал на финальные тесты и будет представлен в конце 2023 года. Его линейка двигателей, по слухам, включит в себя 2-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, а также мягкий гибрид на базе 1,5-литрового «наддувного» ДВС.