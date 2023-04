Китайские автомобильные бренды рвутся в Россию: насколько они популярны в самой «Поднебесной»?

Российский рынок продолжает пополняться брендами из «Поднебесной», которые ранее здесь представлены не были. Причем некоторые из них активно работают над локализацией производства своих машин в РФ. Но насколько все китайские бренды, автомобили которых предлагаются у нас, популярны в самом Китае?

Ответ на этот вопрос дали в РОАД (Российской ассоциации автомобильных дилеров), раскрыв статистику продаж автомобилей в КНР в первом квартале 2023 года.

BYD

Безоговорочным лидером среди остальных китайских марок в КНР оказалась продукция компании BYD – 484 тысячи 545 проданных машин за отчетный период (доля 10,8% рынка).

Слухи о том, что электрокары этой марки появятся на российском рынке ходят уже давно, однако сам автопроизводитель их упорно опровергает. Тем не менее популярные кроссоверы BYD Tang и BYD Song Plus с прошлого года активно ввозят к нам по параллельному импорту.

Changan

Эта марка представлена у нас на протяжении многих лет, предлагая целую россыпь моделей: CS55, CS35 Plus, CS75 FL, CS35 Plus New, CS55 Plus, Uni-K, Uni-V, CS85 Coupe и CS95. За первый квартал 2023 года в Китае Changan удалось реализовать 248 тысяч 572 автомобиля, что соответствует доли рынка в 5,5%.

Geely

Еще один бренд, активно расширяющий свою линейку моделей в России. Сейчас в нее входят исключительно кроссоверы. Это Coolray, Atlas Pro, Tugella и Monjaro. За первые три месяца этого года продажи машин Geely в Китае составили 184 тысячи 144 единицы (доля рынка 4,1%).

Haval

Согласно отчету РОАД, в первом квартале 2023 года Haval реализовал в Китае 89 тысяч 389 машин, что соответствует доли рынка всего в 2%. В России продукция этой компании представлена такими кроссоверами, как: Jolion, Dargo, F7, F7x, а также внедорожником H9.

Недавно объявивший об экспансии российского рынка люксовый бренд Hongqi продал в КНР за первые три месяца этого года всего 76 тысяч 67 машин, что соответствует доли рынка в 1,7%. За ним располагается Chery – 59 тысяч 973 автомобиля (доля – 1,3%), а также марка Jetour – 33 тысячи 448 продаж (доля 0,7%).

Но куда интересней оказались результаты марок, которые с недавних пор выпускают свои автомобили в России. Так, например, бренд Dongfeng Aeolus, клоны автомобилей которого выпускают на площадке Моторинвест под российской маркой Evolute, за 1 квартал 2023 года разошлись в Китае тиражом всего в 24 тысячи 624 автомобиля, что сопоставимо с долей рынка в 0,5%.

Столь удручающую картину демонстрирует и суббренд JAC Sehol, на базе автомобилей которого сейчас делают «Москвичи» – 19 тысяч 886 продаж за отчетный период и доля рынка всего 0,4%.

Еще хуже дела идут у BAIC (выпуск таких машин недавно наладили на «Автоторе») – 19 тысяч 542 проданных машины (0,4%).

У дочерней марки FAW под названием Bestune, по крайней мере одна модель которой скоро станет «Ладой» (кроссовер X-cross 5), также особо не ладится с покупателями – всего 12 тысяч 518 проданных машин (0,3%).

Замыкают этот список марки с 0,1% долей рынка – Exeed и JAC, реализовавшие за первый квартал этого года на родине всего 6 тысяч 530 и 5 тысяч 115 машин соответственно, а также Livan (суббренд Geely и Lifan), первая модель которого появится в России уже в мае этого года.