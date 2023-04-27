Эти китайские автомобили появятся в России уже в мае: что о них известно

Последний месяц весны 2023 года ознаменуется для российского рынка целой россыпью моделей, родом из «Поднебесной». Причем некоторые из них будут выпускаться на территории нашей страны.

Редакция Daily-Motor.Ru раскрыла самые значимые премьеры от китайских автопроизводителей, запланированные на май.

BAIC (U5 Plus и X35)

Китайская корпорация BAIC, наладившая производство на заводе «Автотор» в Калининградской области, готовит к старту продаж седан U5 Plus и кроссовер X35. Цены на них уже раскрыты – от 1 миллиона 699 за 4-дверку и 1 миллион 689 тысяч рублей за «паркетник».

U5 Plus предложат россиянам с полуторалитровым «атмосферником» мощностью 113 лошадиных сил и 142 Нм, агрегатированным МКПП или вариатором, тогда как X35 будет доступен с 1,5-литровым 116-сильным двигателем, а также турбомотором того же объема, но отдачей уже 150 л.с.

Kaiyi (X3 и X3 Pro)

Два кроссовера марки Kaiyi, которые уже собирают на том же предприятии, что и BAIC («Автотор»), построены на платформе Chery Tiggo 4 и будут отличаться лишь оформлением экстерьера и двигателями. В случае с X3 заявлен 1,5-литровый атмосферный мотор на 116 л.с., агрегатированный вариатором.

Тогда как X3 Pro получит под капот аналогичный по объему, но турбомотор, выдающий 147 л.с., и работающий с бесступенчатой трансмиссией. Цены на автомобили пока не раскрыты.

Omoda S5

Новый седан суббренда Chery составит компанию кроссоверу C5 и окажется предложен с 1,5-литровым 113-сильным «атмосферником», а также более производительным 147-сильным турбомотором.

Цены на китайскую 4-дверку, по габаритам сопоставимую с Hyundai Elantra, будут варьироваться в пределах 2 миллионов 19 тысяч 900 – 2 миллионов 259 тысяч рублей.

Chery Tiggo 8 Pro e+

Характеристики этого гибридного кроссовера для России компания Chery раскрыла еще три недели назад. Автомобиль получит под капот силовую установку на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 л.с., связку которому составит сразу два электромотора с максимальной 30-минутной отдачей в 65 кВт (88 л.с.).

Суммарная мощность системы – 235 лошадиных сил, а запас хода будет равен около 1000 км. Цены пока не объявлены.

Livan X3 Pro

Недавно созданный компаниями Geely и Lifan бренд Livan привезет в Россию единственный автомобиль в своей линейке с двигателем внутреннего сгорания. Это кроссовер X3 Pro с габаритами 4005 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1575 мм в высоту.

Компактный «паркетник» оснастят 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 лошадиных сил, работающим в паре с 5-скоростной МКПП или вариатором. Привод – только передний.

Сколько будет стоить новинка – пока неизвестно, но у себя на родине она оценена в вилку от 50 до 68 тысяч юаней, что эквивалентно сумме от 590 – 800 тысяч рублей. Разумеется, у нас кроссовер окажется значительно дороже.

Haval M6

Очередная новинка Haval, которой предстоит играть в среднеразмерном классе SUV. В Россию новый вседорожник приедет с безальтернативным 1,5-литровым мотором мощностью 143 л.с., агрегатированным 6-скоростной «механикой» или 7-диапазонным «роботом». Цены объявят ближе к старту продаж.